'Замороженная война в Украине': эксперт раскрыл, как изменится роль США в мире

Максим Розумный считает, что украинское государство сохранилось, причем как полный и непримиримый антагонист России.

https://glavred.info/ukraine/zamorozhena-viyna-v-ukrajini-ekspert-rozkriv-yak-zminitsya-rol-ssha-u-sviti-10539878.html Ссылка скопирована

Что будет, если РФ заморозит войну / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду рассказал о том, как изменится роль США в мире, если вдруг на определенное время оккупированные территории останутся за Россией, война будет заморожена, а Украина полностью или частично проиграет.

"Здесь вопрос все-таки в том, чем является победа России. Если Россия сохранит контроль над большей частью оккупированных сейчас территорий Украины, прежде всего над сухопутным коридором в Крым, это будет восприниматься в самой России как положительный результат войны, чуть ли не победа. А такое восприятие является результатом очень настойчивой и навязчивой работы, которую делает российская информационная машина внутри России. И это может восприниматься как победа только в России", - отметил эксперт.

Розумный считает, что с точки зрения внешнего наблюдателя, особенно геополитического игрока, которым являются США, это отнюдь не победа, а полное фиаско России в этой войне. Потому что украинское государство сохранилось, причем как полный и непримиримый антагонист России. И Россия оказалась в гораздо более слабой позиции, чем была до этой войны на мировой арене в целом.

видео дня

"То есть такая ситуация, с точки зрения что США, что Китая, вряд ли будет восприниматься как вдохновляющий пример. Скорее всего, это будет большим предостережением против подобных авантюр", - добавил он.

Кто такой Максим Разумный Максим Разумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Напомним, что Максим Разумный объяснил, сильно ли США заинтересованы помочь Украине выстоять в войне с РФ. Он отметил, что у США наверняка есть планы склонить ослабленную войной с Украиной Россию в противостоянии китайскому влиянию.

Политолог рассказал, заинтересованы ли США заморозить войну в Украине. США заинтересованы в том, чтобы заморозить войну в Украине, ведь видят в таком сценарии возможность продолжать истощать страну-агрессора Россию.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.