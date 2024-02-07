"США заинтересованы заморозить войну в Украине": политолог сказал, чего добивается Вашингтон

Соединенные Штаты заинтересованы, чтобы страна-агрессор РФ деградировала еще при Путине. Поэтому Вашингтону выгоднее не победа Украины, а замораживание войны.

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Максим Розумный отмечает, что США заинтересованы заморозить войну в Украине/ коллаж: Главред, фото: Главред, Офис президента Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

США заинтересованы в том, чтобы заморозить войну в Украине, ведь видят в таком сценарии возможность продолжать истощать страну-агрессора Россию. Вашингтон хочет, чтобы российская государственность истощилась, что может привести к тому, что режим российского диктатора Владимира Путина потеряет контроль над РФ.

Такое мнение высказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду. При этом, по его мнению, выход украинских военных на границы 1991 года может быть возможным только тогда, когда в России начнется внутриполитический и социально-экономический кризис, и оккупанты начнут сами покидать фронт.

"Мне кажется, наоборот, выход на границы 1991 года станет возможным только тогда, когда в России начнется внутриполитический и социально-экономический кризис, и когда российская армия начнет покидать фронт, потому что российскому государству нечем будет платить солдатам и офицерам. И этот сценарий мне не кажется фантастическим. Думаю, его прекрасно понимают и в Кремле. Поэтому США будут заинтересованы заморозить войну в Украине до того, как российская государственность истощится, и режим Путина потеряет контроль над страной", – отметил Розумный. видео дня

По его словам, США могут быть заинтересованы в деградации России еще при Путине. Поэтому пока Вашингтон не будет стимулировать свержение российского диктатора.

"США, конечно, были бы заинтересованы в деградации России еще при Путине. Пока что некоторое время Штаты не будут стимулировать свержение Путина, поскольку сейчас Россия как социальный организм активно теряет свои жизненные ресурсы, и режим Путина является залогом этого процесса, поэтому его не будут трогать. Не знаю, будут ли его искусственно поддерживать, но сейчас в этом нет и необходимости", – сказал политический эксперт.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Война в Украине

Напомним, утром в среду, 7 февраля ракетная тревога раздавалась по всей Украине, в Харькове, Николаеве, Киеве и других городах произошли взрывы. Оккупанты осуществили пуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в направлении Каспийского моря.

Сообщалось, что РФ атаковала Киев десятками ракет. Уже известно о 13 пострадавших, эта цифра может увеличиваться. 10 пострадавших, в том числе беременную женщину, госпитализировали в Голосеевском районе. Три человека пострадали в Днепровском районе – двое из них госпитализированы, одному медики оказали помощь на месте, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В Воздушных силах рассказали, что РФ ударила по Украине 44 ракетами и 20 дронами – сбить удалось не всё. Удалось сбить 44 воздушные цели, которые запускали оккупанты – 29 ракет и 15 дронов.

Также ранее сообщалось, что помощь США еще несколько лет будет жизненно необходимой Украине. Для Украины помощь от США и партнеров является жизненно необходимой, она будет иметь решающее значение для развития собственной оборонно-промышленной базы украинцами, отметили аналитики ISW.

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