"Был взрыв, я успел отъехать, чтобы столб на машину не упал": очевидцы – об ударе по Киеву

Мужчина чудом остался невредимым после российской атаки на столицу Украины. Он успел отъехать на автомобиле, чтобы его не задело. В авто повылетали все стекла.

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Очевидцы рассказали об ударе ракетами и дронами по Киеву/ коллаж: Главред, фото: скрин

Очевидцы рассказали о моменте атаки страны-агрессора России по Киеву утром в среду, 7 февраля. Водителю одного из грузовиков чудом удалось избежать опасности – он услышал взрыв, увидел дым и успел вовремя отреагировать.

Мужчина отметил, что успел отъехать от опасного места, чтобы на автомобиль не упал столб. Видео с комментарием очевидца появилось в Telegram.

Автомобиль мужчины получил повреждения – повылетало стекло, повреждена обшивка. Самому очевидцу удалось избежать ранений.

видео дня

"Увидел дым и отъехал назад, чтобы столб на машину не упал. Стекло полетело, обшивка повреждена в машине, фонарики все, подсветка – всё повылетало. Но счастье, что живой. Шумит, по голове дало, конечно. Я ехал, и просто пыль стала столбом, взрыв и всё. Как раз сегодня первый раз пришел работать на фирму, и тут россияне так "поздравили", – рассказал очевидец.

"Взяла только телефон и кошку"

Жительница горящего дома на Теремках Надежда рассказала, что она, убегая из квартиры во время ракетного удара, успела забрать только телефон и кошку.

"Я телефон взяла, кошку одну, да и всё. Я подумала о документах, но...", – отметила девушка.

Надежда живет на 11 этаже. Когда шла, вспоминает, подумала о документах, но не взяла их.

Очевидцы рассказали об ударе по Киеву/ скрин

Смотрите видео с рассказами очевидцев об ударе по Киеву утром 7 февраля:

Удар ракетами и дронами по Украине 7 февраля

Напомним, утром в среду, 7 февраля ракетная тревога раздавалась по всей Украине, в Харькове, Николаеве, Киеве и других городах произошли взрывы. Оккупанты осуществили пуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в направлении Каспийского моря.

Сообщалось, что РФ атаковала Киев десятками ракет. Уже известно о 13 пострадавших, эта цифра может увеличиваться. 10 пострадавших, в том числе беременную женщину, госпитализировали в Голосеевском районе. Три человека пострадали в Днепровском районе – двух из них госпитализировали, одному медики оказали помощь на месте, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также сообщалось, что российские ракеты летели в сторону Польши, в небо срочно подняли польскую авиацию. Неподалеку польской границы российская ракета развернулась и полетела на Львов.

В Воздушных силах рассказали, что РФ ударила по Украине 44 ракетами и 20 дронами – сбить удалось не всё. Удалось сбить 44 воздушные цели, которые запускали оккупанты – 29 ракет и 15 дронов.

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