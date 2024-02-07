Приняли за бездомного: в РФ генерал устроил пьяный дебош и попал в тюрьму - росСМИ

В России генерал-лейтенант Олег Завгородний, который занимает должность начальника Главного управления тылового обеспечения таможенной службы РФ, поехал в командировку в Калининград и оказался в тюрьме. Топ-военный выпил лишнего и устроил дебош в 5-звездочном отеле. Полицейские приняли его за бездомного.
Как сообщает российское издание ASTRA, начальник управления тылового обеспечения генерал-лейтенант Олег Завгородний приехал в Калининград на совещание по итогам оперативно-служебной деятельности и остановился в пятизвездочном отеле Crysal House.
Там, вместе с главой делегации, заместителем руководителя ФМС России генерал-полковником Струковым, он распивал алкогольные напитки.
"Чиновники вызвали девушку по вызову, за которой гонялись по отелю, пока охрана не вызвала Росгвардию", — говорится в сообщении.
Генерала забрали в отделение полиции и надели наручники. Топ-военный мычал что-то непонятное, угрожал, бодался ногами и ерзал по полу.
Инцидент закончился тем, что кто-то таки узнал в "бездомном" высокопоставленного генерала и его отпустили без составления протокола.
Смотрите видео - Российский генерал после пьяного дебоша оказался в тюрьме:
Как сообщал Главред, 31 января на территории Крыма прогремела серия взрывов. В северной части Севастополя возле аэродрома Бельбек начался сильный пожар.
Cпикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время атаки были поражены по меньшей мере три российских военных самолета и личный состав врага.
РосСМИ сообщали, что в результате удара по аэродрому "Бельбек" в захваченном РФ Крыму уничтожен российский генерал Александр Татаренко.
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что у Украины нет информации нет информации о ликвидации российского генерала во время удара по командному пункту на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.
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