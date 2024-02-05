Удар по Бельбеку: в ВСУ не подтвердили ликвидацию российского генерала

Наталья Гуменюк объяснила, зачем в РФ вбрасывают информацию об уничтожении топ-военного.

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В РФ заявляли, что уничтожен российский генерал Александр Татаренко / Коллаж: Главред, фото: Telegram, росСМИ

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что у Украины нет информации нет информации о ликвидации российского генерала во время удара по командному пункту на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.

По ее словам, россияне пытаются продолжать давление на представителей своей армии и на свое население.

"Очевидно, это очень мощное влияние. Недаром они пытаются даже в гибридном поле продолжить давление на своих представителей войска и свое население. В частности, они вбрасывали информацию об уничтожении генерал-лейтенанта, но наши источники это не подтверждают", - сказала Гуменюк.

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Она также объяснила, зачем в РФ вбрасывают информацию об уничтожении топ-военного.

"Таким образом они пытаются спровоцировать так называемую месть, оправдывая свои террористические действия, потому что мстить нам не за что, они просто ведут против нас террористическую войну. Мы отбиваем свое. Очевидно, уничтожение командного пункта влияет на управление авиацией в целом. Но как раз здесь мы просматриваем попытки изобразить, что ничего не изменилось", — сказала она.

Гуменюк также добавила, что даже после потерь оккупанты пытаются возобновить бомбардировки Украины.

"Они, даже несмотря на риски применения авиации в нашей зоне ответственности, делая выводы из того, что три истребителя-бомбардировщика были потеряны, авиационный разведывательный пункт, командный пункт, теперь такой мощный удар по пункту базирования, они пытаются возобновить бомбардировки, в том числе и управляемыми авиабомбами", - сказала она.

Удар по аэродрому Бельбек

31 января на территории Крыма прогремела серия взрывов. В северной части Севастополя возле аэродрома Бельбек начался сильный пожар.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал видео с аэродрома Бельбек, мягко намекнув, что Украина может быть причастна к атаке на военные объекты в Крыму.

Cпикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время атаки были поражены по меньшей мере три российских военных самолета и личный состав врага.

Российские пропагандисты пожаловались, что в результате ударов потеряны два Су-27 и один Су-30. Из них один полностью уничтожен, так как ракета якобы попала в него, другой могут отремонтировать. Также, по сообщению российских пабликов, на аэродроме и возле него погибли 12 оккупантов, еще более 10 - ранены.

Кроме того, сообщалось, что в результате удара по аэродрому "Бельбек" в захваченном РФ Крыму уничтожен российский генерал Александр Татаренко.

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