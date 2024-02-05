УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Удар по Бельбеку: в ВСУ не подтвердили ликвидацию российского генерала

Анна Ярославская
5 февраля 2024, 09:28
Наталья Гуменюк объяснила, зачем в РФ вбрасывают информацию об уничтожении топ-военного.
Александр Татаренко, аэродром Бельбек
В РФ заявляли, что уничтожен российский генерал Александр Татаренко / Коллаж: Главред, фото: Telegram, росСМИ

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что у Украины нет информации нет информации о ликвидации российского генерала во время удара по командному пункту на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.

По ее словам, россияне пытаются продолжать давление на представителей своей армии и на свое население.

"Очевидно, это очень мощное влияние. Недаром они пытаются даже в гибридном поле продолжить давление на своих представителей войска и свое население. В частности, они вбрасывали информацию об уничтожении генерал-лейтенанта, но наши источники это не подтверждают", - сказала Гуменюк.

видео дня

Она также объяснила, зачем в РФ вбрасывают информацию об уничтожении топ-военного.

"Таким образом они пытаются спровоцировать так называемую месть, оправдывая свои террористические действия, потому что мстить нам не за что, они просто ведут против нас террористическую войну. Мы отбиваем свое. Очевидно, уничтожение командного пункта влияет на управление авиацией в целом. Но как раз здесь мы просматриваем попытки изобразить, что ничего не изменилось", — сказала она.

Гуменюк также добавила, что даже после потерь оккупанты пытаются возобновить бомбардировки Украины.

"Они, даже несмотря на риски применения авиации в нашей зоне ответственности, делая выводы из того, что три истребителя-бомбардировщика были потеряны, авиационный разведывательный пункт, командный пункт, теперь такой мощный удар по пункту базирования, они пытаются возобновить бомбардировки, в том числе и управляемыми авиабомбами", - сказала она.

Удар по аэродрому Бельбек

31 января на территории Крыма прогремела серия взрывов. В северной части Севастополя возле аэродрома Бельбек начался сильный пожар.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал видео с аэродрома Бельбек, мягко намекнув, что Украина может быть причастна к атаке на военные объекты в Крыму.

Cпикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что во время атаки были поражены по меньшей мере три российских военных самолета и личный состав врага.

Российские пропагандисты пожаловались, что в результате ударов потеряны два Су-27 и один Су-30. Из них один полностью уничтожен, так как ракета якобы попала в него, другой могут отремонтировать. Также, по сообщению российских пабликов, на аэродроме и возле него погибли 12 оккупантов, еще более 10 - ранены.

Кроме того, сообщалось, что в результате удара по аэродрому "Бельбек" в захваченном РФ Крыму уничтожен российский генерал Александр Татаренко.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Бельбек новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Будет тяжело, но не стыдно": Залужный на фоне угрозы отставки поздравил главу Генштаба

"Будет тяжело, но не стыдно": Залужный на фоне угрозы отставки поздравил главу Генштаба

09:28 Украина
"Мы их остановили": Зеленский раскрыл, сколько территории Украины в оккупации

"Мы их остановили": Зеленский раскрыл, сколько территории Украины в оккупации

09:26 Украина
Путин перебрасывает "Искандеры" в Калининград, чтобы начать нападение на НАТО - Снегирев

Путин перебрасывает "Искандеры" в Калининград, чтобы начать нападение на НАТО - Снегирев

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

09:28

Удар по Бельбеку: в ВСУ не подтвердили ликвидацию российского генерала

09:28

"Будет тяжело, но не стыдно": Залужный на фоне угрозы отставки поздравил главу Генштаба

09:26

"Мы их остановили": Зеленский раскрыл, сколько территории Украины в оккупации

09:14

Для любой начинки: элементарный рецепт марокканских блинов из манки

08:54

Пропавший вертолет России Ми-8 разбился в Карелии: весь экипаж погиб

Путин перебрасывает "Искандеры" в Калининград, чтобы начать нападение на НАТО - СнегиревПутин перебрасывает "Искандеры" в Калининград, чтобы начать нападение на НАТО - Снегирев
08:41

Ковыряться пальцами в насадке не нужно: как отмыть ручной блендер за 15 секундВидео

08:39

"Бочка без дна": РФ собрала 60 тысяч оккупантов, но вооружить может лишь треть - ISW

07:50

Зеленский - Западу: "Война может прийти к вам, никто не будет готов"

07:09

Сенат США представил законопроект о помощи Украине: когда за него будут голосовать

Реклама
06:51

США ответили Ирану, но красной линии не пересеклимнение

06:43

Зеленский заявил о патовой ситуации на фронте "на земле", но на море есть результаты

06:35

Нужно найти 2 скрытых объекта за 9 секунд: не каждый справится с этой загадкой

05:10

Наступление на Купянск: в Харьковской ОГА сказали, есть ли реальная угроза для региона

04:30

ВСУ возможно придется уступать позиции из-за одной серьезной причины – Коваленко

03:30

Враг зацепился за Авдеевку: Свитан раскрыл неожиданные планы россиян

02:27

Харьков был бы "подарком": к марту РФ планирует захватить ряд городов, уже собрала "кулак"

02:00

Евровидение-2024: как победители Нацотбора повлияли на шансы Украины на победу

01:31

Почему хозяйки не сливают воду после варки свеклы в раковину: как ее используют

04 февраля, воскресенье
23:32

"Нужна перезагрузка": Зеленский ошарашил заявлением об отставке Залужного и не только

22:36

"Трусить" будет минимум 3 дня: Украину накрыла очень сильная магнитная буря

Реклама
22:32

Только гений за 6 секунд заметит ошибку на картинке: чрезвычайно сложная загадка

22:18

"Разрывы были рядом": Зеленский попал под обстрел на фронте

21:49

Женщина поделилась лучшим средством для выведения оранжевых пятен с белой одежды

21:48

Накрыли сходку оккупантов: детали удара по ресторану в захваченном Лисичанске

21:18

Странное голосование жюри: Данилко, Джамала и Танчинец удивили выбором фаворитовВидео

20:54

Это успех: в ВСУ рассказали о мощном продвижении под Бахмутом

20:52

Удары ракетами и дронами: Зеленский назвал одну из главных целей для атак РФ

19:53

"Четко дали понять": у Байдена откровенно оценили вероятность отставки Залужного

19:49

Финал Нацотбора: кто будет представлять Украину на Евровидении-2024Видео

19:46

О буферной зоне на границе с РФ: есть два недостаткамнение

19:40

Лунный календарь на 5 февраля: что запрещено делать в один из самых мощных дней

19:27

Бешеный ветер и сильные снегопады: в Украину врывается мощный шторм

19:22

В ВР появились вопросы к уже новому проекту о мобилизации: что беспокоит депутатов

18:58

Родные не могли получить тело почти 2 года: РФ убила 25-летнего пилота

18:50

Россиян "покрошили" на границе: новые детали провальной вылазки ДРГ на Сумщине

18:08

Финал Нацотбора на Евровидение-2024: где смотреть результаты голосования онлайнВидео

18:00

В СССР сода была на вес золота: как ее использовали экономные хозяйки

17:58

У Байдена отреагировали на помощь США Израилю без Украины категорическим "нет"

17:50

"Раньше не начнут": Жданов назвал даты новых массированных ракетных ударов РФ

17:26

Как понять, что фарш испортился: 4 безошибочных признака, о которых должен знать каждый

Реклама
17:24

Как на обложке Vogue: Дмитрий Гордон снялся с Аллой Пугачевой в Киеве

17:15

Победа будет уже скоро: мольфарка из Карпат назвала месяц окончания войны

17:08

Любовный гороскоп с 5 по 11 февраля: Льву - неправильная любовь, Весам - подозрения

16:54

Зеленский анонсировал новые поставки: системы ПВО прикроют города и линии фронта

16:54

Всего месяц спустя: Потап вновь покинул Украину

16:47

Всплыли новые подробности "Новочеркасска": потери у РФ еще серьезнее, чем думали

16:42

Застарелый жир и нагар отвалятся сами: как отмыть духовку внутри

16:36

Что съесть 5 февраля, чтобы исцелиться от болезней: важные приметы дня

16:09

Гороскоп Таро с 5 по 11 февраля: карты расскажут, чего ждать на этой неделе

15:55

Война кланов в Кремле: дипломат раскрыл сценарий бунта в окружении ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Народные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять