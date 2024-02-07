РФ ударила по Украине 44 ракетами и 20 дронами: сбили удалось не все

В Воздушных силах рассказали, что удалось сбить 44 воздушные цели, которые запускали оккупанты – 29 ракет и 15 дронов.

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РФ ударила по Украине 44 ракетами и 20 дронами/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия утром в среду, 7 февраля, осуществила очередной массированный удар по Украине ракетами и дронами. Оккупанты запустили по нашему государству 64 средства воздушного нападения, из них 44 – ракеты и 20 беспилотников.

Об этом рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что российские оккупанты применили для ударов дроны и крылатые, баллистические и зенитные управляемые ракеты.

Оккупанты во время удара в целом использовали:

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20 ударных дронов типа "Shahed-136/131" (запускали с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму);

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС (пуски – Энгельс, Каспийское море);

4 крылатые ракеты Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 (район пусков Севастополь, Курск);

3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" с носителей в Черном море (район пусков – Новороссийск);

3 баллистические ракеты "Искандер-М" (пуски с мыса Тарханкут – Крым, Воронежской обл. – РФ);

5 зенитных управляемых ракет С-300 (район пусков – Белгородская обл. – РФ).

Защитникам Украины удалось уничтожить 44 вражеские воздушные цели.

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55,

3 крылатые ракеты "Калибр",

15 ударных беспилотников типа "Shahed-136/131".

"В отражении воздушного нападения применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация Воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы", – добавили в Воздушных силах.

Удар ракетами и дронами по Украине 7 февраля

Напомним, утром в среду, 7 февраля ракетная тревога раздавалась по всей Украине, в Харькове, Николаеве, Киеве и других городах произошли взрывы. Оккупанты осуществили пуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в направлении Каспийского моря.

Сообщалось, что РФ атаковала Киев десятками ракет. Уже известно о 13 пострадавших, эта цифра может увеличиваться. 10 пострадавших, в том числе беременную женщину, госпитализировали в Голосеевском районе. Три человека пострадали в Днепровском районе – двое из них госпитализированы, одному медики оказали помощь на месте, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Также сообщалось, что российские ракеты летели в сторону Польши, в небо срочно подняли польскую авиацию. Неподалеку польской границы российская ракета развернулась и полетела на Львов.

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