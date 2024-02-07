"Стрелял по сыну": украинскому командиру пришлось сражаться против отца – танкиста РФ

19-летний командир украинской БМП Bradley узнал, что в бою против него участвовал его отец, после неожиданного звонка из страны-агрессора России.

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Украинскому командиру пришлось сражаться против отца – танкиста РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин

Командиру украинской боевой машины пехоты Bradley пришлось вступить в бой на фронте против родного отца, танкиста оккупационной армии.

О том, что по нему стрелял родной отец, Александр узнал позже. История украинского воина рассказывается в сюжете телеканала "1+1".

Журналист телеканала Андрей Цаплиенко рассказывает в сюжете, что 19-летний украинский командир половину своей жизни прожил в стране-агрессоре России. На фронт в Украине он ушел добровольцем. Сначала был штурмовиком в пехоте, а потом начал работать на боевой машине пехоты Bradley и стал командиром экипажа.

Несмотря на свой молодой возраст, Александр считается одним из самых опытных командиров экипажей Bradley, от которых сегодня зависит, устоит ли оборона Авдеевки, отмечает журналист.

"Мы научились с дистанции работать, и фугас здесь классно помогает. Так как ты можешь косвенно попасть в точку, в которую тебе надо, но разлет осколков делает свое дело", – отметил командир БМП.

Пришлось сражаться на фронте против родного отца

В первые дни летнего контрнаступления боевая машина Александра в одном бою подбила два российских танка. Об этом написала тогдашний заместитель министра обороны Анна Маляр, обнародовав фото экипажа Bradley. Фотография разлетелась по миру и попала в российские социальные сети, после чего россияне объявили награду за украинских героев.

Александр рассказывает, что за каждого члена экипажа российские оккупанты предлагали свою сумму награды, но больше всего денег предлагали за командира.

А вскоре защитник Украины получил неожиданный телефонный звонок с незнакомого номера. Как оказалось, звонок был из страны-агрессора России. Ему позвонил отец-россиянин, которого он не видел еще с детства.

"По статусу – отец, а по факту – никто", – высказался о нем Александр.

Из этого телефонного звонка украинский командир, в частности, узнал, что во время одного из боев на фронте он столкнулся на поле боя с родным отцом.

Отец Александра пошел в оккупационную армию, стал танкистом, и его отправили сдерживать прорыв украинских Bradley – тех самых, на которых воевал его сын.

"Он на танке работал, а танк – это угроза для нас. И получилось, что отец против сына вот так вот выезжал... Нам в бок однажды попал снаряд танка, попало по броне, поэтому мы выехали оттуда совершенно спокойно. И потом отец мне говорит: "Сынок, я как только узнал, что это ты был, я прекратил стрелять". Это отец говорил во время того телефонного звонка. А я такой – ну, и что? Но когда мы тогда ехали, по нам продолжало прилетать", – рассказал Александр.

На самом деле отец, даже зная, что стреляет в родного сына, продолжал служить в армии оккупантов и воевать за Путина. Пока его танк не сожгли украинские бойцы, рассказал журналист Цаплиенко.

"В танке сгорел будто. Говорили, что он погиб, а потом через некоторое время говорили, что он в танке сгорел", – сказал Александр.

Смотрите видео о военном Александре, которому пришлось сойтись в бою на фронте со своим отцом-оккупантом:

Война в Украине

Напомним, утром в среду, 7 февраля ракетная тревога раздавалась по всей Украине, в Харькове, Николаеве, Киеве и других городах произошли взрывы. Оккупанты осуществили пуски ракет типа Х-101/555 с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в направлении Каспийского моря.

Сообщалось, что РФ атаковала Киев десятками ракет. Уже известно о 13 пострадавших, эта цифра может увеличиваться. 10 пострадавших, в том числе беременную женщину, госпитализировали в Голосеевском районе. Три человека пострадали в Днепровском районе – двое из них госпитализированы, одному медики оказали помощь на месте, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В Воздушных силах рассказали, что РФ ударила по Украине 44 ракетами и 20 дронами – сбить удалось не всё. Удалось сбить 44 воздушные цели, которые запускали оккупанты – 29 ракет и 15 дронов.

Также ранее сообщалось, что помощь США еще несколько лет будет жизненно необходимой Украине. Для Украины помощь от США и партнеров является жизненно необходимой, она будет иметь решающее значение для развития собственной оборонно-промышленной базы украинцами, отметили аналитики ISW.

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