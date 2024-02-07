Ракета РФ летела в направлении Польши: в Варшаве объявили о решении

Польша не может смириться с тем, что в Украине идет война, надо стимулировать оружейную промышленность по всей Европе, сказали в Минобороны страны.

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Польша в полной боевой готовности - Минобороны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Польша после очередной ракетной атаки агрессора России по Украине приняла решение о переводе всех систем своей защиты в режим полной боевой готовности. Варшава призвала поддержать Киев и стимулировать развитие оружейной промышленности Европы.

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Республики Польша Владислав Косиняк-Камиш сообщил, что с 7 февраля государство в режиме полной боевой готовности.

"Мы не можем смириться с войной в Украине. Мы не можем игнорировать тот факт, что за нашей восточной границей идет война. С сегодняшнего утра (7 февраля – ред.) все системы безопасности в Польше находятся в состоянии полной готовности. Только общался с оперативным командующим Вооруженными силами – мы в полной боевой готовности", - сказал глава польского Минобороны. видео дня

Также он призвал страны Запада продолжать поддержки Украины, которая поддерживает безопасность Европы.

"Но нам нужно стимулировать оружейную промышленность по всей Европе. Не может быть, чтобы он был в состоянии сна, не может быть, чтобы он был в нормальном режиме функционирования, потому что нормального функционирования уже нет ни в Польше, ни в Европе", - подчеркнул Владислав Косиняк-Камиш.

Россия атаковала Украину ракетами 7 февраля

Рано утром в среду, 7 февраля, по всей Украине прозвучала воздушная тревога. Российские войска подняли в воздух бомбардировщики Ту-95МС и ударили ракетами. Прогремели взрывы в Киеве, Харькове, на Львовщине, Днепропетровщине и Николаевщине.

Позже РФ второй раз за утро атаковала Украину – в Киеве были удары по Днепровскому и Голосеевскому району. Зафиксированы повреждения жилых домов.

Под ударом были 6 регионов, есть пострадавшие и погибшие, сообщил президент Владимир Зеленский. На местах работают службы, которые ликвидируют последствия российской атаки.

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