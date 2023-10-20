Иран на распутье: Розумный объяснил, зачем Тегерану война против Израиля

Иран нуждается в постоянной подпитке своих позиций на Ближнем Востоке, отметил доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

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Иран сегодня находится на распутье, ему нужна война против Израиля - эксперт / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Ирану нужно участие в войне в Израиле, чтобы укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. Влияние нуждается в постоянной подпитке. Если Тегерану удастся усилиться еще и южнее, от такой возможности государство не откажется. Об этом заявил политический эксперт Максим Розумный.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Ирану нужна война против Израиля, чтобы усилить свои позиции на Ближнем Востоке.

"Я думаю, что Ирану, конечно, это нужно. Вся эта история, возможно, нужна активистам ХАМАСа для того, чтобы поднять капитализацию своей организации, привлечь дополнительные средства из Катара и из всех других таких ведущих арабских стран. Такую мотивацию очень легко предсказать, потому что для ХАМАСа - это хорошее капиталовложение", - отметил Розумный.

По его словам, Ирану нужно постоянно укреплять свое влияние в регионе, что может обеспечить патронаж над террористами ХАМАС.

"Иран сегодня находится на распутье. То есть с одной стороны, в связи с этим поведением Путина и формированием оси Китай-Россия-Северная Корея Иран как будто уже не так одинок в этом мире, и имеет определенную идеологическую защиту. Его уже даже рассматривают как кандидата в члены БРИКС, но на Ближнем Востоке его влияние нуждается в постоянной подпитке. Конечно, "Хезболла" - это гораздо более мощная его прокси-сила, в Сирии он имеет прочные позиции, но если ему удастся усилиться еще и южнее и распространить свое влияние на ХАМАС, то, конечно, иранское руководство от этого не откажется", - подчеркнул Максим Розумный.

Смотрите видео, в котором Розумный рассказал, зачем Ирану война в Израиле:

Иран и война Израиля против ХАМАС

Тегеран поддерживает ХАМАС и войну террористов против Израиля. Ранее Иран разразился угрозой "нового фронта" против Израиля из-за Сектора Газа. Действия Ирана зависят от эскалации ситуации в Газа.

Согласно данным Axios, Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну. Журналисты утверждают, что конфликт Иерусалима и ХАМАС может стать региональным, если израильтяне будут продолжать операцию против Сектора Газа.

Кто такой Максим Розумный? Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. родился 27 июня 1969 года в городе Киеве. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992 г.). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009).

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду предположил, что Иран вряд ли сможет вступить в войну Израиля и ХАМАС. К тому же в таком случае возможно вмешательство в конфликт со стороны США.

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