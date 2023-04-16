Война закончится только после того, как Путина не будет - Розумный

Хозяин Кремля хотел бы закончить военную кампанию 2022-23 путем переговоров. Но это не означало бы завершение войны.

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Максим Розумный считает, что война при Путине не закончится / Фото: УНИАН, скриншот

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный считает, что война в Украине закончится только после того, как не будет президента страны-агрессора Владимира Путина.

"Путин точно не скажет, что можно не воевать. Для Путина этот путь уже отрезан. Он свои ставки уже сделал", - сказал Розумный в интервью Главреду.

При этом эксперт объяснил, что есть разница между войной и военной кампанией 2022-2023 годов.

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"У Путина есть возможность завершить военную кампанию. И я уверен, что он пытается это сделать, продвигая идею переговоров. Но для нас завершение кампании (что не является завершением войны) очень невыгодно и несет большие угрозы в будущем", - сказал Розумный.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, поэт. Доктор политических наук (2007 г.), кандидат философских наук (1996 г.), председатель Научного общества "Гуманитарная коллегия" (с 1997 г.), член научно-экспертной коллегии при Кабинете министров Украины (с 2008 г.), пишет Википедия.

Когда закончится война

Военный эксперт, офицер Вооруженных сил Азербайджана Агиль Рустамзаде считает, что война России против Украины завершится в перспективе лета-начала осени или до конца 2023-го года. Все будет зависеть от поставок оружия Западом и сокращения военного арсенала страны-агрессора. Если поставки увеличатся на 10-20%, а у РФ они настолько же сократятся, Украина во второй половине года получит возможность выйти на свои границы 1991 года.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко говоил, что война в Украине может продлиться до лета 2023 года. Причем, по его словам, война закончится не победой Украины, а торжественными похоронами Путина.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

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