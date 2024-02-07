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Эксперт пояснил, сильно ли США заинтересованы помочь Украине выстоять в войне с РФ

Дмитрий Видоменко
7 февраля 2024, 14:20
Как говорит Максим Розумный, у США наверняка есть планы склонить ослабленную войной с Украиной Россию в противостоянии китайскому влиянию.
Розумный, США
Несправедливый, с нашей точки зрения, мир могут быть выгодными США - Максим Розумный / коллаж Главред, фото УНИАН

Завершение горячей фазы войны для США будет выглядеть, с одной стороны, как победа, поскольку они не дали России уничтожить Украину и демократию, с другой – важной частью этого результата будет то, что сохранится и Россия, и режим Путина. Об этом рассказал в интервью Главреду доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

"Война может завершиться либо тем, что Украина отвоюет еще какую-то часть своих территорий, либо тем, что она ничего не отвоюет. С точки зрения Вашингтона, эти два варианта не слишком отличаются друг от друга, потому что для американцев Горловка, Бахмут, Авдеевка или Мелитополь – это все очень далекое и малозначимое. Поэтому, в любом случае, завершение горячей фазы войны для США будет выглядеть, с одной стороны, как победа, поскольку они не дали России уничтожить Украину и демократию, с другой – важной частью этого результата будет то, что сохранится и Россия, и режим Путина", ‒ сказал он.

Как говорит Розумный, у США наверняка есть планы склонить ослабленную войной с Украиной Россию в противостоянии китайскому влиянию.

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"Интересы США можно оценивать по-разному. По моему мнению, США и их стратегическое руководство, то есть люди, которые формируют американскую внешнюю политику и обеспечивают ее преемственность, заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала истощаться и даже после завершения горячей фазы войны продолжала приходить в упадок, чтобы она не имела шансов восстановить свою экономику и внешнеполитическую репутацию, связи, рынки и тому подобное.

Потому такое замораживание войны и несправедливый, с нашей точки зрения, мир могут быть выгодными США в стратегическом контексте, потому что Вашингтон таким образом рассчитывает достичь двух целей:

  • первая – дальнейшее ослабление России, ее маргинализация, сведение ее до уровня регионального государства в закрытой форме, то есть что-то вроде КНДР;
  • вторая – склонить ослабленную Россию к определенной координации действий с Западом в противостоянии китайскому влиянию.

Ослабление России и ее возможный переход или, по крайней мере, нейтралитет в противостоянии Запада с Китаем для Вашингтона гораздо важнее, чем вопрос о том, какую часть украинских земель мы сможем или не сможем отвоевать", ‒ подытожил эксперт.

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Помощь Украине от США

Ранее стало известно, что Сенат США представил законопроект о помощи Украине. В Сенате США опубликовали новый законопроект о дополнительном финансировании, который объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США. Голосование за документ назначено на 7 февраля в Сенате.

6 февраля стало известно, что президент США Джо Байден обратился к Конгрессу США относительно помощи Украине. Байден заявил, что бывший президент Дональд Трамп виноват в том, что миграционная система в стране не работает. Он также призвал Конгресс как можно быстрее принять компромиссный законопроект с усилением миграционной политики, который также содержит дополнительное финансирование для помощи Украине.

Напомним, издание The Hill сообщало, что республиканцы в Сенате заблокируют пакет помощи Украине из-за давления Дональда Трампа. Если республиканцы на этой неделе заблокируют вопрос о безопасности границы и пакет финансирования Украины, к законопроекту вернутся не ранее 26 февраля.

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новости США Максим Розумный война России и Украины
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