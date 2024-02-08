Украина скоро может столкнуться с 'серьезной проблемой': Шольц предупредил Запад

Немецкий канцлер Олаф Шольц обратился к западным партнерам, чтобы не допустить, чтобы Украина столкнулась с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов на поле боя.
"Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов. Некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продолжить. Долгосрочные последствия и расходы, связанные с неспособностью остановить агрессию Путина, превзойдут любые инвестиции, которые мы делаем сейчас", - отметил он для издания The Wall Street Journal.
По его словам, с начала войны ЕС предоставил Украине 91 млрд долларов военной помощи. Поддержка Германии уступает только американской. Он рассказал, что Берлин выделил, закупил и поставил Украине военное оборудование на сумму более 30 млрд долларов.
"Наше послание понятно: мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить победы России", - подчеркнул Шольц.
Напомним, что Дуда и Шольц призвали Запад увеличить помощь Украине. Без американской помощи Украина не сможет победить Россию в войне, а в таком случае РФ нападет на другую страну. Это будет означать расширение войны в Европе.
Олаф Шольц сделал важное заявление о помощи Украине. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, запланированных поставок оружия в Украину от стран ЕС недостаточно. Он настаивает на немедленной активизации европейских стран.
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