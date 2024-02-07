Российские бомбардировщики подлетели к Аляске: в США оперативно отреагировали

Командующий дальней авиацией России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что российские два стратегических бомбардировщика Ту-95МС пролетели над водами вблизи американского штата Аляска.
Ту-95, известные в НАТО как "Медведи", летели около 9 часов в сопровождении истребителей Су-30СМ. Они пролетели над Беринговым и Чукотским морями, передает Reuters.
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки сообщило, что оно обнаружило четыре российских военных самолета, которые действовали в идентификационной зоне ПВО Аляски.
"Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве и не входил в суверенное воздушное пространство США или Канады", - заявили американские военные.
Известно, что российский диктатор Владимир Путин в 2007 году возродил практику советских времен по отправке стратегических бомбардировщиков на регулярное патрулирование за пределами границ РФ.
Напомним, что НАТО предупреждает население Запада о подготовке к "всесторонней войне" с Россией. Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что силы НАТО готовятся к конфликту с Россией, однако, дискуссии гораздо шире.
Олег Жданов заявил, что РФ начнет масштабную войну против НАТО в 2025 году. Штабы национальных армий стран-членов НАТО начинают готовить и проводить командно-штабные военные игры и учения.
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