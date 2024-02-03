Стрельба в летчика Ту-95 в Энгельсе: в Сети узнали неожиданные детали

Летчик бомбардировщика Ту-95 Олег Стегачев, в которого стреляли в Энгельсе Саратовской области, якобы давно уволился из армии.
В последнее время он работал в гражданской авиакомпании. Об этом пишет издание Baza.
Уточняется, что 2-го февраля 38-летний Стегачев и его друг, 49-летний командир огневых установок в отставке Сергей П. находились рядом с гаражами на улице Петровского.
"Около 20 часов они услышали три хлопка, похожих на выстрелы. После этого мужчины позвонили в полицию и рассказали о странных звуках", - говорится в сообщении.
После приезда полиции на месте якобы были обнаружены три гильзы от травматического оружия и металлическая колба-наконечник.
Пока неизвестно, получил ли ранения сам Стегачев, а пропагандистский Telegram-канал Fighterbomber заявляет, что бывший пилот попал в больницу с несерьезным ранением после бытового конфликта.
Что известно о военном летчике Ту-95
Как уточняет InformNapalm, Стегачев был в числе российских пилотов, которые участвовали в бомбардировках гражданского населения в Сирии.
Напоминается, что данные о российских летчиках-террористах публиковались еще с 2015 года, когда они тренировались в Сирии убивать гражданских и бомбить объекты гражданской инфраструктуры.
"Дешевле нанять киллера, который ликвидирует узкоспециализированного специалиста, чем пытаться сбить уже в воздухе ракеты… Сам факт такой охоты и периодические новости с успехами уже станут поводом для других пилотов отказываться от выполнения преступных приказов или искать пути для побега вместе с самолетами в сторону Украины…", - пишут расследователи.
Напомним, в Главном управлении разведки заявили о ликвидации летчика бомбардировщика Ту-95 Олега Стегачева в Энегельсе, где ранее угрожали пилотам РФ, которые бомбят Украину.
Ранее сообщалось о том, что на аэродроме "Энгельс" россияне "защищают" самолеты: обкладывают их шинами. Считают, что такие действия могут быть попыткой не только создать "дополнительный слой" защиты от беспилотников.
Напомним, диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ. Стали известны новые детали атаки на военные аэродромы РФ "Сольцы" и "Шайковка", в результате чего были повреждены боевые самолеты оккупантов.
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