УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Стрельба в летчика Ту-95 в Энгельсе: в Сети узнали неожиданные детали

Алексей Тесля
3 февраля 2024, 19:52
На месте стрельбы были обнаружены гильзы и металлическая колба-наконечник.
Олег Стегачев
Олег Стегачев / ГУР

Летчик бомбардировщика Ту-95 Олег Стегачев, в которого стреляли в Энгельсе Саратовской области, якобы давно уволился из армии.

В последнее время он работал в гражданской авиакомпании. Об этом пишет издание Baza.

Уточняется, что 2-го февраля 38-летний Стегачев и его друг, 49-летний командир огневых установок в отставке Сергей П. находились рядом с гаражами на улице Петровского.

видео дня

"Около 20 часов они услышали три хлопка, похожих на выстрелы. После этого мужчины позвонили в полицию и рассказали о странных звуках", - говорится в сообщении.

После приезда полиции на месте якобы были обнаружены три гильзы от травматического оружия и металлическая колба-наконечник.

Пока неизвестно, получил ли ранения сам Стегачев, а пропагандистский Telegram-канал Fighterbomber заявляет, что бывший пилот попал в больницу с несерьезным ранением после бытового конфликта.

Что известно о военном летчике Ту-95

Как уточняет InformNapalm, Стегачев был в числе российских пилотов, которые участвовали в бомбардировках гражданского населения в Сирии.

Напоминается, что данные о российских летчиках-террористах публиковались еще с 2015 года, когда они тренировались в Сирии убивать гражданских и бомбить объекты гражданской инфраструктуры.

"Дешевле нанять киллера, который ликвидирует узкоспециализированного специалиста, чем пытаться сбить уже в воздухе ракеты… Сам факт такой охоты и периодические новости с успехами уже станут поводом для других пилотов отказываться от выполнения преступных приказов или искать пути для побега вместе с самолетами в сторону Украины…", - пишут расследователи.

Screenshot
/ informnapalm.org

Напомним, в Главном управлении разведки заявили о ликвидации летчика бомбардировщика Ту-95 Олега Стегачева в Энегельсе, где ранее угрожали пилотам РФ, которые бомбят Украину.

Ранее сообщалось о том, что на аэродроме "Энгельс" россияне "защищают" самолеты: обкладывают их шинами. Считают, что такие действия могут быть попыткой не только создать "дополнительный слой" защиты от беспилотников.

Напомним, диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ. Стали известны новые детали атаки на военные аэродромы РФ "Сольцы" и "Шайковка", в результате чего были повреждены боевые самолеты оккупантов.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ту-95 Саратов бомбардировки война России и Украины
Реклама

Главное за день

Мечтают сделать Путину "презент": РФ будет мощно атаковать вдоль фронта - Селезнев

Мечтают сделать Путину "презент": РФ будет мощно атаковать вдоль фронта - Селезнев

19:16 Украина
Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

18:26 Украина
Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступления

Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступления

17:55 Stars
Все главные новости

Последние новости

20:50

Бросает на штурм новые резервы: РФ пошла в наступление на трех направлениях

20:24

От механического Б-2 до цветного чуда: когда появились первые телевизоры

19:52

Стрельба в летчика Ту-95 в Энгельсе: в Сети узнали неожиданные детали

19:46

Исторический момент: alyona alyona и Jerry Heil взорвали сцену Нацотбора своим номером

19:16

Мечтают сделать Путину "презент": РФ будет мощно атаковать вдоль фронта - Селезнев

Гороскоп на февраль-2024: Стрельца ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателейГороскоп на февраль-2024: Стрельца ждут подвиги и успех, Рака – козни недоброжелателей
19:15

Посевной календарь на февраль 2024: что садить на весну и когда лучше всего

18:59

Сергей Стерненко. Российская ПВО успешно отработала по НПЗ в ВолгоградеВидеоблоги

18:50

Нацотбор Евровидения 2024: Данилко впервые публично заговорил на украинскомВидео

18:38

В России ИИ получит 25 лет за "измену родине"мнение

Реклама
18:26

Многие не знают: для чего опытные хозяйки связывают зубные щеткиВидео

18:26

Мощный удар ВСУ на юге: у РФ крупные потери, бригадный генерал назвал направление

18:09

Без "рабовладельческих" норм: в ВР подали альтернативный законопроект о мобилизации

17:55

Нацотбор Евровидения 2024: смотреть онлайн-трансляцию и все выступленияВидео

17:33

Ситуация в Авдеевке резко изменилась: эксперт рассказал о планах россиян

17:24

Массированный прорыв обороны пехотой: эксперт о сценарии нового штурма Киева

17:07

Сколько часов держит тепло термопот: ответ вас приятно удивит

16:58

"Техасу импонирует Трамп": эксперт раскрыл катастрофические последствия протестов для Украины

16:33

Финал Евровидения 2024: букмекеры резко изменили ставки на победителя от УкраиныВидео

16:10

Лунный календарь на 4 февраля: для каких начинаний благоприятен день

16:06

Командный пункт взорвали вместе с оккупантами: детали удара по аэродрому Бельбек

Реклама
15:57

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ найдут змею

15:21

Наносил удары по Украине: в России расстреляли командира бомбардировщика Ту-95Фото

15:07

Пригласили к военным НАТО: Ефросинина похвасталась достижениями мужа на войне

14:59

"Ракеты у нас будут": в Раде анонсировали передачу Украине дальнобойных TaurusВидео

14:58

Россияне нацелились на стратегический город: в ВСУ рассказали о боях на востоке

14:45

"Путин будет ликвидирован": историк рассказал о планах российской элиты

14:36

Церковный праздник 4 февраля: не рассказывайте о своих снах

14:24

Дуда оправдался за свое неудачное заявление о "невозвращении" Крыма Украине

14:15

Огромные потери: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

13:40

Российская армия мощно наступает: в ВСУ сделали важное заявление

13:36

Джамала ждет третьего ребенка

13:29

"Это особое место": Дуда засомневался в деоккупации КрымаВидео

13:25

Ситуация на Купянском направлении: Сырский сообщил о важном решении

13:21

Не все коту масленица: рецензия на фильм "Аргайл"Видео

12:59

Завод Лукойла в Волгограде атаковали беспилотники СБУ - СМИ

12:46

Удары по кораблям РФ: Украина уничтожила пятую часть Черноморского флота - СМИ

12:23

США атаковали объекты в Ираке и Сирии: Байден раскрыл детали

12:17

Финал Нацотбора на Евровидение 2024 будет доступен на Киевстар ТВ

12:10

Считались самыми мощными: Канада может передать Украине десятки тысяч ракет – CBC News

12:06

Ситуация сложная: экс-командир "Айдара" назвал причины вывода войск из Авдеевки

Реклама
12:04

"Россия готовит большое наступление": Жданов рассказал об опасных этапах войны

12:04

Скандинавский трюк с одеялом, посде которого сон станет как у младенца

11:52

HBО разорвала контракт с актером, который поддержал российских оккупантов

11:34

"Свежий аромат": эксперт раскрыл, какое растение поглощает все неприятные запахи

11:18

В РФ вдова оккупанта написала донос на 67-летнего врача-терапевта за "поддержку Украины"Видео

11:10

Китайский гороскоп на 4 февраля: Кролик - отдохните, Змея - следите за кошельком

10:56

Умер голливудский актер, сыгравший в "Рокки"

10:54

Только гений найдет ключ в лесу за 7 секунд: необычайная оптическая иллюзия

10:28

В Кремле изменили риторику о "достижениях" РФ в войне: в ISW раскрыли детали

10:00

В WP рассказали, почему Зеленский медлит с отставкой Залужного

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять