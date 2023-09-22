"Тебя ждет быстрая смерть": в Энгельсе угрожают пилотам РФ, которые бомбят Украину

Неизвестные посылают угрозы семьям оккупантов, которые живут в городе Энгельс.

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В Энгельсе начали угрожать семьям пилотов РФ / Коллаж: Главред, Фото: Википедия, скриншот

Жительница российского Энгельса, где находится авиабаза стратегических бомбардировщиков РФ, назвавшая себя представительницей "жен летчиков города Энгельса", пожаловалась на угрозы.

Она рассказала Sotavision, что последние несколько недель неизвестные посылают угрозы семьям оккупантов, которые живут в городе.

По словам собеседницы издания, по ночам им поступают угрожающие звонки, на стенах домов военных тоже пишут угрозы.

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"Нам страшно выходить на улицу и за наших детей. В своей стране, в своем городе, в своем доме мы не чувствуем себя в безопасности. В чем виноваты мы, женщины, особенно те, кто уже и не живет с военными, которым адресовались эти послания?", - ноет жена российского пилота-убийцы.

"Как власти допустили, что наши адреса и телефоны стали известны этим людям и почему они безнаказанно продолжают нас мучить? Чем мы заслужили подобные угрозы?! Тем, что растим детей и молча ждем мужей с вылетов в надежде, что сегодня они вернутся живыми?", — приводит издание сообщение женщины.

Собеседница также прислала изданию аудиозапись звонка одному из военных пилотов, участвовавшего в атаках на украинские города. Звонящий заявил летчику, что знает его адрес и может убить военнослужащего в любой момент, но не делает этого потому, что хочет, чтобы тот дождался суда и "вечность сидел в самой худшей тюрьме".

"Если мы проиграем, то тебя ждет быстрая смерть, если нет — ты сгниешь в тюрьме", — сообщил звонивший.

В Энгельсе находится военный аэродром, с которого совершаются вылеты для бомбардировки мирных городов Украины.

Ранее сообщалось о том, что на аэродроме "Энгельс" россияне "защищают" самолеты: обкладывают их шинами. Считают, что такие действия могут быть попыткой не только создать "дополнительный слой" защиты от беспилотников.

Напомним, диверсанты ГУР ударами дронов обезвредили 5 самолетов на аэродромах в РФ. Стали известны новые детали атаки на военные аэродромы РФ "Сольцы" и "Шайковка", в результате чего были повреждены боевые самолеты оккупантов.

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