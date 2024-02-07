'Он имеет свой план': эксперт рассказал о последствиях победы Трампа

Трамп считает Крым российским и имеет свой план - Марат Гельман рассказал детали.

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Гельман рассказал о возможной победе Трампа / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

В интервью Главреду российский политтехнолог, галерист Марат Гельман рассказал, рассчитывает ли Кремль на то, что Трамп в случае победы не станет поддерживать Украину и отстранится.

"Нет, у него есть план. То есть у Трампа, который считает Крым российским, есть свой план. Возможно, это идея плебисцита на оккупированных территориях. Хотя какой может быть плебисцит на территории, которая была захвачена? Но для Трампа это не проблема. Я опасаюсь его", - отметил Гельман.

Он подчеркнул, что перед украинским МИД стоит важная задача.

"И, кстати, возможно, Зеленский прав: нужно поменять людей, в том числе в МИДе. Ведь работа нынешней команды МИД Украины заточена на получение ресурсов от разных стран. И это было правильно изначально. Сейчас МИД должен быть более интеллектуальным и должен сформировать для Байдена и его предвыборной кампании главу о том, что помощь Украине - это, на самом деле, помощь Америке. Примерно так должен называться этот раздел. И лучше украинской политики ее никто не создаст для Байдена. Это очень важно сделать", - пояснил эксперт.

Смотрите видео, в котором Марат Гельман сделал прогноз о массовых репрессиях в России после президентских выборов:

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман - российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор Пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Напомним, что Дональд Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме. Если в США не одобрят военную помощь Украине, то последствия могут быть катастрофическими. Украина страдает от нехватки артиллерийских снарядов.

Кирилл Буданов сделал прогноз, что будет с помощью Украине, если придет Трамп. Украина ждет положительного решения относительно дальнейшей военной поддержки со стороны США в результате дебатов в Конгрессе, сказал глава ГУР.

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