В Киеве на Оболони срочно развернули новые блокпосты: что известно

В Оболонском районе города Киева проводятся поисковые мероприятия, сообщили в ТЦК.

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В Киеве новые блокпосты / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Оболонский районный РТЦК

В Оболонском районном ТЦК и СП в Киеве сообщили, что в районе "ищут ДРГ". Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что состоялись тренировки в городе.

Сергей Попко отметил, что это были тренировки военных. Он отметил, что защита Киева и его жителей требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, передает 24 канал.

"Эти тренировки предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия, - сообщили в КГВА. видео дня

Главная задача учений - совершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности. В то же время такие тренировки в Киеве будут проводить и в дальнейшем - системно.

Ранее в ТЦК заявили, что в Оболонском районе с участием представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского ТЦК и СП, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции "проводят поисковые мероприятия". Отмечалось, якобы они ищут вражеские ДРГ - однако впоследствии это сообщение удалили.

"В Оболонском районе города Киева проводятся поисковые мероприятия... по выявлению диверсионно разведывательных групп врага", - говорилось в сообщении.

В ТЦК сообщили о ДРГ / скирншот: Facebook

В Сети сообщили, что люди в форме общаются с прохожими на улицах и проверяют документы. В частности об этом свидетельствуют и фото, которое опубликовали в пресс-службе Оболонского районного РТЦК и СП.

ТЦК общаются с прохожими / фото: Оболонский районный РТЦК и СП

Напомним, что Минобороны проводит внеплановые проверки ТЦК. Министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл, что проводятся внеплановые проверки ТЦК и СП в регионах, ведь во время последних проверок было выявлено множество нарушений.

В ТЦК Киева рассказали, как и где вручают повестки. Работники столичного ТЦК имеют право раздавать повестки как по домашним адресам, так и в спортзалах, кафе, других общественных местах и на улице.

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