Минобороны проводит внеплановые проверки ТЦК: Умеров заявил о нарушениях

Проверки проводились в рамках шагов по очищению системы, заявил Рустем Умеров.

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Рустем Умеров заявил о проверках в ТЦК и СП / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Новости N, КГВА

Министерство обороны Украины проводит внеплановые проверки ТЦК и СП в регионах, в ходе которых выявлено множество нарушений. Об этом заявил глава МО Рустем Умеров.

"Проводим незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах. Фиксируем множество нарушений. Команда Минобороны работает над тем, чтобы системно устранить все недостатки", - написал Умеров в Facebook.

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По его словам, проверки проводились в рамках шагов по очищению системы, это была важная и насыщенная неделя.

"Есть первые конкретные результаты. Благодарен СБУ, ГБР и ГПУ за слаженную кооперацию и профессиональную работу. Продолжаем дальше, будут еще новости", - подчеркнул министр обороны.

Как сообщал Главред, сотрудники ТЦК и СП неоднократно попадали в скандалы. В частности, в Сети появлялись видео, на которых видно, что они устраивали "облавы" в общественном транспорте, в ТРЦ, на улицах и силой "упаковывали" мужчин в микроавтобусы.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что сотрудники ТЦК и СП не всегда законно вручают повестки мужчинам. По словам омбудсмена, они не имеют права забирать у людей документы и силой задерживать украинцев.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что случаи, когда представители ТЦК и СП применяют силу и вылавливают людей на улицах являются нарушением законов, и каждый из этих случаев требует тщательного расследования и соответствующей реакции.

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