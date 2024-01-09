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Почему ТЦК хватают людей на улице и насколько это законно: в Раде ответили

Юрий Берендий
9 января 2024, 11:31
В профильном комитете Рады отметили необходимость реформирования механизмов функционирования территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Почему ТЦК хватают людей на улице и насколько это законно: в Раде ответили
В Раде хотят усовершенствовать механизмы работы ТЦК и СП / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот с видео

Случаи, когда представители ТЦК и СП применяют силу и вылавливают людей на улицах являются нарушением законов, и каждый из этих случаев требует тщательного расследования и соответствующей реакции. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, проводится ротация работников. Но будем откровенны, частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации", - указывает он.

По его словам, после провозглашения независимости Украины было принято несколько государственных программ развития Вооруженных Сил Украины с громкими названиями, но реформирование системы мобилизации так и не произошло, оставшись на уровне советских подходов. Это привело к застреванию военкоматов в прошлом с устаревшей бумажной системой учета мобилизационных ресурсов и методиками их использования в армии.

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"Одним из шагов для исправления ситуации к лучшему стало принятие закона о создании территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ (ТЦК и СП) в марте 2021 года вместо предыдущих военкоматов. Было начато внедрение системы "Оберег", которая предусматривает переход к цифровому учету мобресурса", - добавляет председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Александр Завитневич отмечает, что в связи с полномасштабной российской агрессией, нововведения не получили необходимого распространения, и их реализация подверглась задержкам. Это привело к тому, что работа по совершенствованию механизмов функционирования территориальных центров командования и социальной поддержки остановилась на определенном этапе. Он отметил, что в связи с этим выдвинут ряд предложений, одно из которых предусматривает вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и их передачу в Министерство обороны Украины.

Он также акцентировал внимание на том, что замена начальников областных ТЦК и СП состоялась из-за коррупционных скандалов и оценивать состояние мобилизационных мероприятий сейчас могут только те, кто осуществляет управление их деятельностью.

"Мой ответ укладывается в формат того, что я только что говорил об усовершенствовании механизмов функционирования ТЦК и СП. Та замена, о которой вы спрашиваете, прежде всего была обусловлена коррупционными скандалами с участием отдельных представителей этих центров. Относительно эффективности ТЦК и СП в выполнении мобилизационных мероприятий, то такую оценку могут дать только те, кто осуществляет управление их деятельностью", - резюмировал председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Мобилизация в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, профильный комитет Верховной Рады начал рассмотрение законопроекта о мобилизации. На заседании профильного комитета присутствуют Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров, которые отвечают на вопросы депутатов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против мобилизации заключенных и судимых, но отметил необходимость увеличения числа мобилизованных.

Вооруженные силы Украины планируют расширить количество граждан, которые могут быть мобилизованы. В Командовании Сухопутных войск ВСУ было заявлено о намерении включить еще три категории граждан в список лиц, подлежащих мобилизации.

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мобилизация война в Украине
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