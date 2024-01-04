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Жеребьевка и бронирование: эксперт оценил идеи по мобилизации

Руслана Заклинская
4 января 2024, 23:11
Мобилизация должна охватывать тех, кто может больше всего способствовать украинской армии.
Жеребьевка и бронирование: эксперт оценил идеи по мобилизации
Можно ли рассматривать жеребьевку как метод мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Мобилизация должна касаться только тех, кто может принести больше пользы для украинского войска. Вместо этого тех, кто приносит наибольшую пользу экономике, должны бронировать и предоставлять возможность беспрепятственно работать. Такую позицию в эфире "КИЕВ24" высказал доктор экономических наук Андрей Длигач, комментируя предложение экс-министра экономики Тимофея Милованова.

"Это должна быть ключевая логика. Все, что касается справедливости, все делается ради общественного блага. А соответственно это предполагает, что нам нужно решить вопрос с экономической устойчивостью и с усилением наших Вооруженных сил. И это должно быть в балансе. Жеребьевка - это способ избежать ответственности, отойти от правильного принятия решения, которое бы позволило этот баланс держать", - сказал Длигач.

Эксперт считает, что жеребьевка - это попытка избежать ответственности и отступление от необходимого баланса между экономической устойчивостью и усилением Вооруженных сил.

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Мобилизация в Украине

Напомним, бывший министр экономики Тимофей Милованов высказал идею проводить мобилизацию через лотерею или жеребьевку. Он предлагает выбирать случайным образом день и месяц рождения, по которым будут определяться лица для призыва в Вооруженные силы.

Как сообщал Главред, министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержали усиление мобилизации на заседании Комитета ВР по нацбезопасности. Они готовы доработать законопроект, устранив антиконституционные положения, которые вызвали критику общественности.

Кроме этого, Залужный выступил против привлечения заключенных и судимых в армию. Во время рассмотрения законопроекта об усилении мобилизации в Комитете ВР по нацбезопасности, он подчеркнул, что армия не место назначения для "плохих людей".

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