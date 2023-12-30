УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Много хайпа": в ОП анонсировали изменения в скандальный законопроект о мобилизации

Алексей Тесля
30 декабря 2023, 17:15
Законопроект о мобилизации будет урегулирован, после чего будет проголосован в Раде, уверен Михаил Подоляк.
Подоляк
Михаил Подоляк прокомментировал подготовку законопроекта о мобилизации / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook/М.Подоляк

Законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Будет ли он (законопроект – ред.) в таком виде? Нет. Безусловно, для того и вносится определенный законопроект – для обсуждения. После того, как будет все учтено, будут внесены соответствующие изменения, мы получим более-менее оптимальный законопроект, который учитывает, что у нас длительная, масштабная, интенсивная война, и РФ не будет где-то там останавливаться, она будет давить, пока не проиграет эту войну...", - подчеркнул он в эфире телемарафона.

Представитель ОП отметил, что несмотря на то, что традиционно для Украины сначала много хейта, много хайпа, этот законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции. После этого он будет проголосован в парламенте.

видео дня

"Потому что тот закон, который сегодня используется, не соответствует нынешним реалиям. И поэтому это очень хорошо, что на уровне Генерального штаба, Министерства обороны, Министерства финансов или Кабмина в целом, на уровне профильных комитетов Рады, на уровне экспертной среды происходит дискуссия. Это правильно", – сказал он.

По словам советника главы ОП, все общество должно понять, что в Украине идет большая война.

"Если Россия не проиграет эту войну, она захочет установить здесь оккупационный режим с соответствующими трагическими последствиями для десятков или сотен тысяч граждан Украины. Надо это осознать", – добавил Подоляк.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось о том, что скандальный законопроект о мобилизации доработают. Сейчас в вопросах мобилизации ничего не изменилось - мобилизация осуществляется планово.

Напомним, что Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.

Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Арахамия сообщил, что правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация война в Украине Михаил Подоляк
Реклама

Главное за день

"Много хайпа": в ОП анонсировали изменения в скандальный законопроект о мобилизации

"Много хайпа": в ОП анонсировали изменения в скандальный законопроект о мобилизации

17:15 Украина
Более 150 погибших и раненых: РФ ударила по десяткам городов и сел – Зеленский

Более 150 погибших и раненых: РФ ударила по десяткам городов и сел – Зеленский

16:14 Украина
Ответ за обстрел Украины: Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде – СМИ

Ответ за обстрел Украины: Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде – СМИ

15:20 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:37

"Если мы этого не сделаем, то вымрем как мамонты": климатолог об опасности в 2024 году

17:19

Россия хочет превратить страны Балтии и Польшу в серую зону безопасности НАТО - Залевский

17:15

"Много хайпа": в ОП анонсировали изменения в скандальный законопроект о мобилизации

16:14

Более 150 погибших и раненых: РФ ударила по десяткам городов и сел – Зеленский

16:10

На Купянском направлении тяжелая ситуация: россияне постоянно штурмуют позиции ВСУ

Украина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – КриволапУкраина получит F-16 к концу марта, c новым радаром самолет способен ударить на 370 км – Криволап
15:37

В ВСУ раскрыли, является ли массированный удар по Украине местью за "Новочеркасск"

15:35

Полиция прокомментировала мошеннический скандал в украинском шоу бизнесе

15:20

Ответ за обстрел Украины: Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде – СМИВидео

14:44

Чем ВСУ сбили Су-34 РФ на Херсонщине: эксперт выдвинул неожиданную версию

Реклама
14:43

Россия стянула 19 тысяч оккупантов на границе с Украиной: в ВСУ предупредили об опасности

14:41

РФ пойдет в новое наступление в Украине: эксперт назвал сроки

14:26

"Переживаю трагедию": жена Виктора Павлика показала фото под капельницей

13:54

"Бавовна" в России: эксперт рассказал, когда война перейдет на территорию РФ

13:46

У путинистки Даны Борисовой подозревают ПаркинсонаВидео

13:33

Ракетный удар по Киеву: число жертв возросло, в столице объявлен траурФото

13:15

"Налогоплательщики имеют право знать": эксперт призвал Кудрицкого опубликовать декларацию

13:01

Признаки безвкусицы в одежде: стилист назвала главные "ошибки" в стиле

12:41

В семье у предателей Марченко и Медведчука родился еще один ребенок

12:40

Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 января: Тельцу - интимные проблемы, Льву - одиночество

12:33

Эксперт назвал ключевые достижения СБУ в 2023 году

Реклама
12:32

"Россия не хочет переговоров. Замораживание войны будет означать наше поражение" - ПодолякВидео

12:31

Регулярные ракетные атаки: сколько раз Россия сможет вскоре ударить по Украине

12:20

2024 будет чрезвычайным: климатолог Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине

12:19

ВСУ запустили по России более 70 дронов: ударили по военным объектам - источники

12:06

Во время тревоги в Днепре и Запорожье прозвучали взрывы: что известно

12:05

"Они уже готовы, это касается всей Украины": какие места нельзя посещать на Новый год - прогнозВидео

11:58

Отмена санкций и передышка: эксперт рассказал, чего ожидать от России в 2024 году

11:26

Гороскоп на завтра 31 грудня: Водолей - готовьтесь к позору, Овен - к роману

11:11

Решит ли мобилизация проблемы ВСУ: ответ эксперта

10:47

Константировали смерть мозга: украинский музыкант рассказал о трагедии с его 5-летним сыном

10:28

В Севастополе раздался мощный взрыв: что известно

10:28

Россия усилила армию на 130 тысяч человек: в ISW раскрыли их назначение

09:58

Церковный праздник 31 декабря: что нельзя делать на Маланки

09:58

"Путин спешит": Романенко объяснил, почему РФ не перестанет бить по Украине ракетами

09:37

"Россия атаковала 4 часа": в ВСУ раскрыли детали ночной атаки на юге

08:47

Тепло, мокро, снежно: какой будет погода в Украине в январе 2024 - прогноз по регионам

08:46

ВСУ ударили по оккупантам и продвинулись в Донецкой области - ISW

08:45

В чем смысл карательных ударов по украинским городаммнение

07:44

РФ продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине - ISW

06:07

Когда ждать "черного лебедя" в России?мнение

Реклама
05:50

Как убрать въевшиеся жирные пятна: легкий способ, который быстро сработаетВидео

05:30

Мобилизация 500 тысяч: украинцам назвали новые правила призыва на службу в армию

04:30

Головоломка для самых внимательных: только люди с высоким IQ смогут найти вора

03:43

Неожиданная опасность магнитов: почему нельзя вешать магниты на холодильник

03:05

Эксперт рассказал, ожидать ли украинским женщинам мобилизации в армию

02:30

Нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд: загадка для самых сообразительных

01:28

У Украины может появиться новый спонсор: Жданов назвал страну

29 декабря, пятница
23:51

"Не испытывайте наши границы": Польша обещает жестче реагировать на провокации РФ

23:46

В России звучат мощные взрывы: есть погибшие и "прилеты"

23:08

Совбез ООН соберется на срочное заседание из-за ракетного удара РФ по Украине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять