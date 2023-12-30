"Много хайпа": в ОП анонсировали изменения в скандальный законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации будет урегулирован, после чего будет проголосован в Раде, уверен Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк прокомментировал подготовку законопроекта о мобилизации / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook/М.Подоляк

Законопроект о мобилизации будет выноситься на голосование Верховной Рады только после обсуждения и внесения изменений, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Будет ли он (законопроект – ред.) в таком виде? Нет. Безусловно, для того и вносится определенный законопроект – для обсуждения. После того, как будет все учтено, будут внесены соответствующие изменения, мы получим более-менее оптимальный законопроект, который учитывает, что у нас длительная, масштабная, интенсивная война, и РФ не будет где-то там останавливаться, она будет давить, пока не проиграет эту войну...", - подчеркнул он в эфире телемарафона.

Представитель ОП отметил, что несмотря на то, что традиционно для Украины сначала много хейта, много хайпа, этот законопроект будет обсужден и урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции. После этого он будет проголосован в парламенте.

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"Потому что тот закон, который сегодня используется, не соответствует нынешним реалиям. И поэтому это очень хорошо, что на уровне Генерального штаба, Министерства обороны, Министерства финансов или Кабмина в целом, на уровне профильных комитетов Рады, на уровне экспертной среды происходит дискуссия. Это правильно", – сказал он.

По словам советника главы ОП, все общество должно понять, что в Украине идет большая война.

"Если Россия не проиграет эту войну, она захочет установить здесь оккупационный режим с соответствующими трагическими последствиями для десятков или сотен тысяч граждан Украины. Надо это осознать", – добавил Подоляк.

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось о том, что скандальный законопроект о мобилизации доработают. Сейчас в вопросах мобилизации ничего не изменилось - мобилизация осуществляется планово.

Напомним, что Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.

Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Арахамия сообщил, что правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных.

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