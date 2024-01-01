Каких последствий стоит ждать от закона о мобилизации: прогноз эксперта

Нужно изменить подходы и формы, чтобы вернуть мобилизацию примерно в прежнее русло, считает эксперт Александр Мусиенко.

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Александр Мусиенко оценил варианты влияния законопроекта о мобилизации на общества / коллаж Главред, фото УНИАН

Властям Украины нужно изменить подходы и формы, чтобы вернуть мобилизацию в ряды ВСУ примерно в прежнее русло. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Тема болезненная, потому что о ней активно говорят, и мы также увидели формы и методы. В частности, информация о мобильных блокпостах вызывает определенное беспокойство отдельных категорий граждан. В известной степени справедливое. Поэтому нужно изменить подходы и формы, чтобы вернуть мобилизацию примерно в прежнее русло. Если не будет обеспечено правильных подходов к проведению дальнейшей мобилизации, а мы будем говорить и о людях с инвалидностью, и о многих других категориях, это может приводить к волнениям", ‒ сказал он.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua. видео дня

Мобилизация в Украине

Ранее сообщалось о том, что скандальный законопроект о мобилизации доработают. Сейчас в вопросах мобилизации ничего не изменилось - мобилизация осуществляется планово.

Напомним, что Зеленский рассказал о мобилизации 500 тысяч человек. По словам президента, это серьезная цифра и подчеркнул, что ему необходимо больше аргументов, чтобы поддержать направление этой мобилизации.

Кабмин разрабатывает правила на мобилизацию 500 тысяч военных. Арахамия сообщил, что правительство должно было бы внести законопроект о мобилизации, над которым оно работает по просьбе военных.

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