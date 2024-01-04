Залужный и Умеров высказались 'за' усиление мобилизации: депутат раскрыл детали

Военное руководство назвало усиление мобилизации "объективной составляющей войны".

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В комитетах ВР началось обсуждение скандального законопроекта об усилении мобилизации / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Facebook Залужного

Министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержали усиление мобилизации на заседании Комитета ВР по нацбезопасности. В то же время военное руководство не против доработки указанного законопроекта, который уже вызвал критику со стороны общественности, рассказал нардеп Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, Залужный и Умеров "подчеркнули, что усиление мобилизации - это объективная составляющая войны. Не будет усиления - некому будет защищать государство".

"В то же время они готовы дорабатывать законопроект и вносить изменения, в том числе убрать антиконституционные положения", - написал Гончаренко.

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В целом, подытожил нардеп, правительственный законопроект о мобилизации планируют подробно рассматривать в Комитете по нацбезопасности в течение ближайших трех дней.

8 января истекает срок подачи альтернативных законопроектов, после этого Комитет по нацбезопасности должен принять решение, что он рекомендует его Верховной Раде.

Однако комитет может рекомендовать отклонить все законопроекты, утвердить один из них, или на их базе сделать новый комитетский законопроект и предложить Раде в первом чтении принять его, пояснил Гончаренко.

Мобилизация в Украине 2024

25 декабря 2023 года Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект об усилении мобилизации. В частности, авторы инициативы предлагают уменьшить призывной возраст до 25 лет, ввести ряд ограничений для уклонистов и ужесточить другие наказания за уклонение от военной службы.

Документ еще уже обсуждается в комитетах ВР. Верховная Рада планирует его рассмотреть 10 января.

После шквала критики со стороны общественности в правящем монобольшинстве в ВР "Слуге народа" сообщили, что депутаты готовят "компромиссный" законопроект.

"Мы уже понимаем, что в оригинальном виде законопроект не будет приниматься / рассматриваться. Я думаю, что все же будет "комитетская" версия, есть профильный комитет по вопросам безопасности и обороны... И на этой неделе рабочие группы будут нарабатывать такой более компромиссный вариант, который бы позволил за него проголосовать", - пояснила заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информполитики Евгения Кравчук.

Ранее в "Слуге народа" подтвердили получение запроса от военных о мобилизации 500 тысяч человек. Об этом также говорил Зеленский, но президент требовал больше аргументов, чтобы поддержать эту инициативу.

Залужный, в свою очередь, подчеркнул, что Генштаб не давал запроса в Кабмин по поводу конкретных цифр по мобилизованным в 2024 году. В данные в 500 тысяч человек входят текущие потребности, формирование новых воинских частей и прогнозирование потерь в 2024 году.

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