'У них нет таких прав': омбудсмен гневно раскритиковал методы сотрудников ТЦК

Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники ТЦК и СП не имеют права забирать документы у людей и задерживать их.

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Омбудсмен недоволен работой сотрудников ТЦК / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, X (Twitter) / Дмитрий Лубинец

В Украине продолжается мобилизация, но сотрудники ТЦК и СП не всегда законно вручают повестки мужчинам. Они не имеют права забирать у людей документы и силой задерживать украинцев. Свое возмущение в интервью NV высказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что в его офис поступает множество жалоб относительно ненадлежащего поведения и превышения служебных полномочий работниками ТЦК.

"Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", - сказал Лубинец. видео дня

Он осуждает случаи, когда сотрудники ТЦК применяли грубую силу к гражданам Украины.

"Я открываю производство и направляю все запросы. А также в некоторые ТЦК мы отправили мониторинговые проверки. Затем я задаю этот вопрос на уровне руководства, когда подтверждается информация о злоупотреблении правами работниками ТЦК, чтобы к ним открывалось дисциплинарное какое-то производство, и высшее руководство принимало решение о наказании своих подчиненных", - добавил Лубинец.

Напомним, в ТЦК на Буковине избили задержанного на глазах у полиции. Полицейские не вмешивались в противоправные действия, а только улыбались, наблюдая за избиением задержанного. В то же время после избиения дежурный протянул задержанному документы для подписи. Однако мужчина начал что-то пытаться объяснить, но в ответ его снова начали избивать. Мужчина впоследствии был вынужден подписать документы.

Ранее также сообщалось о том, что сотрудник ТЦК на Львовщине до крови избил мужчину. Мужчину незаконно держали в помещении ТЦК почти неделю. Его не только избивали, но и угрожали оружием.

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