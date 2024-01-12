Будет отсрочка от мобилизации: что предлагает мужчинам власть на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области мужчинам обещают платить зарплату и дать отсрочку от мобилизации.

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Мужчинам на Прикарпатье обещают отсрочку от мобилизации / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

Украинцы, которые живут в Ивано-Франковской области, могут получить отсрочку от мобилизации да еще и будут получать деньги. Но для этого нужно будет помогать военным. Об этом заявил заместитель председателя Ивано-Франковской ОВА Вадим Созоник.

Мужчинам даже не обязательно иметь какую-то определенную специальность, ведь речь идет о строительстве фортификационных сооружений. Строить их нужно будет в Донецкой области.

Люди, которые согласятся на такую работу, будут получать зарплату в размере 20 тысяч гривен.

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"Те, кто согласуют помочь со строительством оборонительных сооружений, получат отсрочку от призыва на период строительства", - говорится в сообщении.

Всего в области хотят набрать 300 человек. Их обеспечат жильем и питанием.

Законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, в Верховную Раду Украины были внесены пять различных версий законопроекта относительно изменений в системе мобилизации. Комитет парламента по национальной безопасности 9 января должен был принять решение по документу.

Однако 10 января председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в Верховной Раде, что в четверг, 11 января, депутаты должны рассмотреть законопроект о мобилизации в первом чтении с учетом рекомендаций Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Также позже политический эксперт Милан Лелич прокомментировал перипетии относительно нового законопроекта. Он отметил, что во власти хотят предложить "мягкую" мобилизацию. Лелич прокомментировал то, как во власти Украины пытаются решить проблему мобилизации, какие законодательные нововведения могут возникнуть, и какие цели может преследовать новый закон.

Напомним, 11 января стало известно, что законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительства. Также Кабмину передадут предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.

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