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Отсрочки от мобилизации по группе инвалидности не будет: в Раде хотят изменений

Ангелина Подвысоцкая
14 января 2024, 17:38
Народные депутаты предлагают предоставлять отсрочку не по группе инвалидности, а по списку определенных заболеваний.
мобилизация, инвалид
В Украине могут начать отправлять на фронт людей с 3 группой инвалидности / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

В Украине планируют усилить мобилизацию и прекратить предоставлять отсрочку от мобилизации по группе инвалидности. Об этом в эфире телемарафона рассказала нардеп Елена Мошенец.

В новой редакции законопроекта об усилении мобилизации прописаны нормы, которые предусматривают отсрочку от мобилизации по списку определенных заболеваний.

"Как по мне, были очень существенные сдвиги, потому что последний вариант (законопроекта — ред.), о котором я слышала, предусматривает не группы инвалидности, а определенные конкретные заболевания, которые дадут возможность или иметь отсрочку от мобилизации, или не быть мобилизованными. Это касается не только самих военнообязанных, но и членов их семей", — говорит Мошенец.

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Так, например, третья группа инвалидности включает в себя некоторые заболевания, с которыми человек может выполнять определенные военные обязанности.

"Каждый, кто попадает на защиту Украины, независимо, будет ли это тыл, или более передовые линии, там не должно создаваться проблем из-за того, что человек имеет те или иные заболевания, которые требуют постоянного лечения. И это будет учтено. Точно, что над этим работает профильное министерство", - отметила нардеп.

Стоит отметить, что текст законопроекта пока не поступил в Верховную Раду.

Законопроект о мобилизации

Ранее в ВР рассказали о возможных изменениях в законопроекте о мобилизации. Из проекта закона могут исключить пункты об отправке повесток по электронной почте и отсрочке нардепам, говорят в комитете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству. ВР возвращает законопроект правительству, чтобы его доработали. Также Кабмину передадут предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах.

Как ранее сообщалось, в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что решение вернуть законопроект о мобилизации Кабинету Министров Украины, чтобы его доработали, было общей позицией парламента, правительства и военного руководства.

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