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Наступление на Купянск: в Харьковской ОГА сказали, есть ли реальная угроза для региона

Ангелина Подвысоцкая
5 февраля 2024, 05:10
Российские оккупанты готовятся к вероятному "захвату" Купянска. Олег Синегубов рассказал о готовности украинских войск к этому.
ВСУ
ВСУ готовы к наступлению россиян на Купянском направлении / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупанты готовятся к "захвату" Купянска и других городов. Сделать это они планируют до марта. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, есть ли настоящая угроза захвата для региона.

Он заявил, что россияне с высокой интенсивностью атакуют украинские позиции на Купянском и других направлениях фронта. В то же время украинские военные мастерски отражает атаки врага.

"Армия РФ наступает на этом направлении с февраля 2022-го года. И со времени контрнаступления Вооруженных Сил Украины оккупанты не оставляли намерений снова отвоевать эти территории, ведь для них это логистически важное направление. Поэтому ежедневно враг не прекращает наносить удары: КАБы, ФАБы, артиллерия, РСЗО, дроны - рф применяет на Купянщине весь арсенал оружия. Уже более полугода на всех участках фронта идут тяжелые бои, россияне ведут штурмовые действия высокой интенсивности. Но ВСУ все это время отражают атаки врага, мы постоянно усиливаем обороноспособность всей области", - написал Синегубов.

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Глава ОГА заверил, что украинские военные готовы к различным действиям оккупантов и будут быстро реагировать на все.

"Вооруженные силы готовы к любым дальнейшим сценариям, действиям противника и быстрому реагированию на результаты разведки. Нам есть что противопоставить врагу!" - написал он.

Ситуация на Купянском направлении

На днях в Купянский район приезжал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он заявлял, что ситуация под Купянском остается сложной. Россияне постоянно атакуют позиции ВСУ.

Россияне захватили село на Харьковщине и добились успеха в районе Купянска, считают аналитики Института изучения войны. Согласно оценкам американцев, оккупанты взяли населенный пункт Крахмальное. Также они предположили, что захватчики могут продвинуться на линии Сватово-Купянск-Кременная.

В ВСУ подтвердили отступление из села Крохмальное. Представитель войск Владимир Фитьо сказал, что оккупанты разрушили позиции в населенном пункте, поэтому было принято решение отвести войска.

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