Это успех: в ВСУ рассказали о мощном продвижении под Бахмутом

Украинские военные пошли в контрнаступление к востоку от Клещеевки.

https://glavred.info/ukraine/ce-uspih-u-zsu-rozkazali-pro-potuzhne-prosuvannya-pid-bahmutom-10538960.html Ссылка скопирована

ВСУ пошли в наступление возле Бахмута / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Украинские военные пошли в контрнаступление на Бахмутском направлении. Силы обороны имеют успех и смогли продвинуться вперед, освобождая украинские земли. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников.

Защитники Украины смогли продвинуться на восток от Клещеевки. При этом штурмовые действия оккупантов на Бахмутском направлении очень динамичны.

"Относительно Клищеевки, то мы можем наблюдать достаточно активные действия с нашей стороны. И действительно мы имеем успех в продвижении, освобождении некоторой нашей территории. Мы действительно отбили врага с некоторых позиций и их заняли. Однако хочу сказать, что обстановка действительно очень динамичная - это качели: сегодня мы какие-то позиции заняли, а завтра - они. Это тактический уровень, конечно", - сказал Калашников. видео дня

Он добавил, что российские оккупанты отказываются идти на штурм, со стороны врага много дезертиров. Российские мобилизованные понимают, что их ждет только смерть.

Контрнаступление ВСУ

Коллективный Запад во главе с США намерен приложить усилия для того, чтобы к концу 2024 года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Москве придется либо идти на диалог, либо столкнуться с более сильным украинским государством. Силы обороны Украины смогут перейти в новое наступление.

Журналисты CNN писали о том, что Украина в текущем году будет работать над усилением своей оборонно-промышленной базы. Существенных продвижений на фронте не ожидается как со стороны ВСУ, так и со стороны оккупантов агрессора России. В 2025 году украинские войска могут пойти в наступление, однако на юге продвижение возможно как минимум через два года.

Если Конгресс не сможет санкционировать дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, страна-агрессор Россия может выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае - месяцев. Об этом заявили главные помощники президента США Джо Байдена на частной встрече в среду, 17 января. Об этом сообщил американский канал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.