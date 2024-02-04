"Раньше не начнут": Жданов назвал даты новых массированных ракетных ударов РФ

Российские массированные атаки по Украине могут участиться, заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.
Он не исключил, что они могут усилиться в случае, если Северная Корея будет поставлять РФ ракеты. Об этом он рассказал в комментарии ТСН.
По его прогнозу, к усилению массированных ракетных ударов по Украине следует готовиться примерно через месяц.
"Раньше они вряд ли начнут. Где-то со второй половины февраля до середины марта. Там как раз и годовщина полномасштабного вторжения и плюс под президентские выборы нужно будет показать победы на линии фронта. Пехотой они сегодня ничего добиться не могут. Я думаю, что они за месяц поднакопят ракеты, немножко попросят у Северной Кореи, возможно, еще у Ирана — там тоже есть что просить. Так что я думаю, что они могут предпринять массированные атаки", — добавил Жданов.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине
Напомним, ранее противник атаковал Украину при помощи 24 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.
Всего силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 11 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей.
Ранее российские оккупанты атаковали Украину при помощи 35 ударных дронов Shahed-136/131 и двух зенитных управляемых ракет С-300.
Силы ПВО уничтожили 15 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.
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