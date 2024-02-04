Зеленский анонсировал новые поставки: системы ПВО прикроют города и линии фронта

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями воздушного командования "Восток".
В ходе разговора обсуждались вопросы применения и получения западных систем противовоздушной обороны. Об этом идет речь в сообщении президента в Telegram.
Кроме того, глава государства также наградил боевых пилотов, отличившихся при выполнении воинского долга.
"Воздушное командование "Восток". Обсудили защиту наших городов и сел, объектов критической инфраструктуры и линии фронта с воздуха. Обсудили особенности применения западных систем ПВО и усиления благодаря будущей поставке. Наградил боевых пилотов", - написал Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский откровенно высказался по поводу дефицита систем ПВО. Пока рано говорить о комплексной защите государства, считает Владимир Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал усиление ПВО после рекордных атак РФ. Президент рассказал о заседании Ставки, на которой обсуждали обеспечение фронта и усиление сил ПВО.
Как ранее сообщалось, в ВСУ раскрыли тревожную ситуацию в силах ПВО. Противовоздушные бои идут в Украине фактически ежедневно, подчеркнул Юрий Игнат.
Больше новостей:
- Как россияне готовили новый ракетный удар по Украине
- Сергей Стерненко. Россияне гордятся ракетной атакой и продолжают мерзнуть
- Ракетные удары по Крыму: Гуменюк рассказала о новых решениях оккупантов