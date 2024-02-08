Бойцы ССО провели сверхсложную операцию "Говерла" и захватили важную высоту

Бойцы подразделения ССО ВСУ провели операцию под названием "Говерла" на важном участке фронта - была захвачена стратегическая высота, где располагался опорный пункт российских оккупантов. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев.
Как сообщает пресс-служба ССО, над планированием операции работали длительное время.
"Под прикрытием средств огневой поддержки, РЭБ и БпЛА операторы выдвинулись для проведения специальных действий. Благодаря слаженной и профессиональной работе операторов ССО противник был выбит из опорного пункта, а два горе-десантника противника были захвачены в плен", — говорится в сообщении.
Далее бойцы ССО провели зачистку опорного пункта, установили над ним полный контроль и после этого туда смогли зайти подразделения Сил обороны.
Во время зачистки вражеских окопов бойцы ССО ликвидировали ряд оккупантов. Кроме того, в плен взяли двух российских горе-десантников.
Один из них заявил, что пришел не воевать, а за "свободой". По его словам, он хотел "уехать в Польшу, потому что прадед оттуда".
Смотрите видео - ССО ВСУ провели операцию "Говерла":
Как сообщал Главред, воины Сил специальных операций провели в Черном море спецоперацию "Цитадель", в результате которой уничтожили радиолокационную станцию российских оккупантов и оборудование, которое помогало врагу атаковать юг Украины дронами-камикадзе.
Ранее Силы спецопераций показали очередную работу по уничтожению живой силы противника и его техники. На этот раз операторы БпАК нанесли ювелирные удары по нескольким опорным пунктам россиян на Запорожском направлении.
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