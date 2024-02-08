Бойцы ССО провели сверхсложную операцию "Говерла" и захватили важную высоту

Опорный пункт российских оккупантов не удавалось взять под контроль в течение несколько месяцев.

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ССО ВСУ провели операцию Говерла / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Бойцы подразделения ССО ВСУ провели операцию под названием "Говерла" на важном участке фронта - была захвачена стратегическая высота, где располагался опорный пункт российских оккупантов. Взять его под контроль подразделениям Сил обороны не удавалось несколько месяцев.

Как сообщает пресс-служба ССО, над планированием операции работали длительное время.

"Под прикрытием средств огневой поддержки, РЭБ и БпЛА операторы выдвинулись для проведения специальных действий. Благодаря слаженной и профессиональной работе операторов ССО противник был выбит из опорного пункта, а два горе-десантника противника были захвачены в плен", — говорится в сообщении.

Далее бойцы ССО провели зачистку опорного пункта, установили над ним полный контроль и после этого туда смогли зайти подразделения Сил обороны.

ССО провели зачистку вражеских окопов / скриншот

Во время зачистки вражеских окопов бойцы ССО ликвидировали ряд оккупантов. Кроме того, в плен взяли двух российских горе-десантников.

Пленный оккупант заявил, что хотел сбежать в Польшу / скриншот

Один из них заявил, что пришел не воевать, а за "свободой". По его словам, он хотел "уехать в Польшу, потому что прадед оттуда".

Смотрите видео - ССО ВСУ провели операцию "Говерла":

Как сообщал Главред, воины Сил специальных операций провели в Черном море спецоперацию "Цитадель", в результате которой уничтожили радиолокационную станцию российских оккупантов и оборудование, которое помогало врагу атаковать юг Украины дронами-камикадзе.

Ранее Силы спецопераций показали очередную работу по уничтожению живой силы противника и его техники. На этот раз операторы БпАК нанесли ювелирные удары по нескольким опорным пунктам россиян на Запорожском направлении.

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