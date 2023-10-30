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400 окупантов одним ударом: командующий ССО сообщил о результатах операций

Юрий Берендий
30 октября 2023, 20:59
Командующий ССО сообщил в каких операциях участвовали его подчиненные. По его словам, бойцы ССО причастны к знаменитому новогоднему удару по Макеевке.
400 окупантов одним ударом: командующий ССО сообщил о результатах операций
Командующий ССО раскрыл детали успешных операций / Коллаж Главред, фото: ССО, скриншот с видео

Командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко ответил на вопросы по операциям, которые были проведены ССО с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Одна из этих операций привела к тому, что враг получил "подарок" от ВСУ в виде 400 черных пакетов. Об этом Хоренко рассказал в интервью ТСН.

"Остров Змеиный. Непосредственно ССО принимали участие в освобождении острова, что дало нам в дальнейшем открыть зерновой коридор. Также принимали участие вместе с Силами обороны в освобождении Харьковщины. Все начиналось с города Балаклея, потом Изюм и так далее. ССО принимали участие в освобождении Херсонщины и подразделения ССО одни из первых заходили в сам город Херсон", – рассказал командующий ССО.

Также, Хоренко напомнил оборону города Бахмут, где подразделения ССО эффективно проводили оборонительные операции как в черте города, так и на его прилегающих территориях.

видео дня

"Надо вспомнить операции, которые были проведены даже в новогоднюю ночь. Это город Макеевка, когда был поражен крупный логистический центр противника, где он накопил и должен был применять новые подразделения на нашей территории, которые были переброшены с территории России. Во время которого враг получил "подарки", свои 400 черных пакетов. Там около 300 были ранены, уже не считая технику и другое вооружение. Это очень большие потери", – рассказал Хоренко.

Кроме того, командующий ССО отметил недавнюю операцию, которая состоялась 13 сентября, когда был нанесен в удар по Севастопольской бухте, где находились российская подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск". Генерал Хореко отметил, что все тонкости этой операции будут раскрыты впоследствии.

Удары по Черноморскому флоту

Напомним, как ранее сообщал Главред, Дмитрий Плетенчук, представитель Военно-Морских сил ВСУ, сообщил, что российская корабельная группировка, которая находится во временно оккупированном Крыму, остается "достаточно масштабной", и еще рано говорить об изменении баланса сил в пользу оккупантов.

В то же время, по информации западных СМИ, Украина нанесла значительный удар по российскому Черноморскому флоту, что привело к решению Москвы вывести большую часть флота из временно оккупированного Крыма. Это открывает возможность для Украины восстановить свои порты для приема зерновых судов, несмотря на угрозы России относительно блокады.

Также, в Министерстве обороны Великобритании предполагают, что украинские силы фактически смогли нанести поражение российскому флоту в Черном море.

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война в Украине Макеевка Черноморский флот
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