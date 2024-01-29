ССО разнесли опорные пункты россиян на юге и установили флаг Украины

Силы спецопераций показали очередную работу по уничтожению живой силы противника и его техники. На этот раз операторы БпАК нанесли ювелирные удары по нескольким опорным пунктам россиян на Запорожском направлении.
Атаку осуществляли оперативно после разведки - чтобы улучшить тактическую обстановку на указанном участке. На кадрах, опубликованных ССО, видно нанесение ударов четко по объектам врага посреди поля. В результате "прилетов" некоторые из мишеней детонировали.
В конце, после уничтожения сил захватчиков, Силы спецопераций установили на месте сожженной техники россиян украинский флаг.
"По вражеским целям были нанесены огневые поражения ударными БпАК. В результате точной работы опорные пункты вместе с тяжелой техникой и личным составом врага уничтожены полностью. Напоследок, чтобы еще раз напомнить оккупантам, что это - украинская земля и они здесь ненадолго, операторы с помощью дрона установили на место разбитых вражеских опорных пунктов сине-желтый флаг", - говорится в сообщении Сил.
ССО уничтожают опорные пункты врага на Запорожском направлении - смотрите видео:
Ситуация на фронте
Украинские войска продолжают работу по расширению плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Несмотря на огромные потери, Россия продолжает вести штурмы под Авдеевкой. В целом ситуация на этом направлении коренным образом не изменилась: РФ давит, подтягивает резервы, ежедневно бросает в штурм большое количество людей и ежедневно применяет артиллерию - 50-60 обстрелов.
В то же время Силы обороны Украины борются за село Табаевка на Купянском направлении. Весь день в населенном пункте продолжаются стабилизационные действия. Накануне появилась информация о прорыве туда части российских войск, что подтверждали, в частности, украинские аналитики.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Клетка под солнцем": журналист рассказал, как "Би-2" сидят в тюрьме в Таиланде
- На фронте погиб "украинский Эней", актер Фединчук
- ВСУ мощно уничтожают бронетехнику россиян: разведка Британии поразила числом потерь