ВСУ не дали россиянам закрепиться в Табаевке: в селе идут ожесточенные бои

Вчера, 28 января, российская армия заявила о прорыве в село Табаевка, также информацию о том, что в населенный пункт зашли вражеские солдаты подтвердили украинские аналитики . Однако ВСУ не дали оккупантам закрепиться в селе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале аналитический центр DeepState.
Согласно данным аналитиков, Силы обороны Украины пытаются удержать врага от продвижения. Весь день в населенном пункте продолжаются стабилизационные действия.
"Противник не смог закрепиться в населенном пункте, благодаря усилиям военных, московиты были отброшены на край села. Бои продолжаются",- сообщили аналитики.
Также стало известно, что населенный пункт Табаевка перешел в серую зону для дальнейшего развития событий.
"География Табаевки - слабая сторона при удержании села, ведь оно находится в низменности между двух хребтов и наполнено болотом. Удержаться там чрезвычайно сложно, не имея контроля над теми же двумя высотами", - добавили в DeepState.
К тому же, "захват" российской армией Табаевки в эфире "Эспрессо" прокомментировал начальник службы связи с общественностю командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он объяснил, что в селе проходит бои и, соответственно, ни о каком "взятии" речи не идет. По его словам, вблизи Табаевки есть всего лишь незначительное продвижение врага.
"А с нашей стороны основное - сохранить жизнь военнослужащих. Если есть возможность стать на лучшие рубежи, чтобы занять оборону и затем перейти к наступательным действиям, улучшить тактическое положение, это будет сделано. Командиры принимают правильные, обоснованные тактические решения для сохранения жизни своего личного состава", - заявил Владимир Фитьо.
Ситуация на фронте
Как сообщал Главред, российские оккупанты начали использовать в боях против украинских Сил обороны редкие пушки М-46 калибра 130 миллиметров, которые изготавливали еще в 1950-х годах.
Также, российские оккупанты пытаются активно наступать на востоке Украины, но стратегических успехов им не удалось достичь. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо.
Помимо прочего, журналисты издания CNN рассказали, что боевые действия ведутся на северо-востоке на участке, где стыкуются Харьковская и Луганская области. Ранее на этой неделе Украина объявила, что отвела свои силы из села Крохмальное, чтобы занять более выгодные оборонительные позиции на возвышении. Российские силы продолжают наступление в этом районе.
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