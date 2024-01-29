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ВСУ не дали россиянам закрепиться в Табаевке: в селе идут ожесточенные бои

Елизавета Бельмас
29 января 2024, 09:02обновлено 29 января, 10:04
Силы обороны Украины борются за населенный пункт на Купянском направлении.
ВСУ не дали россиянам закрепиться в Табаевке
ВСУ не дали россиянам закрепиться в Табаевке / коллаж: Главред,фото: Командование Объединенных сил ВСУ, DeepState

Вчера, 28 января, российская армия заявила о прорыве в село Табаевка, также информацию о том, что в населенный пункт зашли вражеские солдаты подтвердили украинские аналитики . Однако ВСУ не дали оккупантам закрепиться в селе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале аналитический центр DeepState.

Согласно данным аналитиков, Силы обороны Украины пытаются удержать врага от продвижения. Весь день в населенном пункте продолжаются стабилизационные действия.

"Противник не смог закрепиться в населенном пункте, благодаря усилиям военных, московиты были отброшены на край села. Бои продолжаются",- сообщили аналитики.

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Также стало известно, что населенный пункт Табаевка перешел в серую зону для дальнейшего развития событий.

"География Табаевки - слабая сторона при удержании села, ведь оно находится в низменности между двух хребтов и наполнено болотом. Удержаться там чрезвычайно сложно, не имея контроля над теми же двумя высотами", - добавили в DeepState.

К тому же, "захват" российской армией Табаевки в эфире "Эспрессо" прокомментировал начальник службы связи с общественностю командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он объяснил, что в селе проходит бои и, соответственно, ни о каком "взятии" речи не идет. По его словам, вблизи Табаевки есть всего лишь незначительное продвижение врага.

"А с нашей стороны основное - сохранить жизнь военнослужащих. Если есть возможность стать на лучшие рубежи, чтобы занять оборону и затем перейти к наступательным действиям, улучшить тактическое положение, это будет сделано. Командиры принимают правильные, обоснованные тактические решения для сохранения жизни своего личного состава", - заявил Владимир Фитьо.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, российские оккупанты начали использовать в боях против украинских Сил обороны редкие пушки М-46 калибра 130 миллиметров, которые изготавливали еще в 1950-х годах.

Также, российские оккупанты пытаются активно наступать на востоке Украины, но стратегических успехов им не удалось достичь. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо.

Помимо прочего, журналисты издания CNN рассказали, что боевые действия ведутся на северо-востоке на участке, где стыкуются Харьковская и Луганская области. Ранее на этой неделе Украина объявила, что отвела свои силы из села Крохмальное, чтобы занять более выгодные оборонительные позиции на возвышении. Российские силы продолжают наступление в этом районе.

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