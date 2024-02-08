Приняли ряд важных решений: Сырский рассказал о ситуации под Бахмутом

Сырский отметил, что российские войска для продвижения используют тактику малых штурмовых групп, которые действуют под прикрытием дронов и артиллерии.

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Россияне нацелились на стратегически важный город / Коллаж Главред, фото: Официальный Telegram-канал Сухопутных войск ВС Украины, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Россияне активизировали наступательные операции на Бахмутском направлении. Вражеские подразделения пытаются прорвали оборону украинских военных в районе города Часов Яр. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Сырский в ходе визита в воинские части и подразделения, ведущие боевые действия на этом направлении, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВС Украины.

Сейчас на Бахмутском направлении наблюдается напряженная ситуация, требующая постоянного контроля за обстановкой и оперативного принятия решений на местах.

"Враг пытается прорвать нашу оборону в районе Часового Яра и прибегает к локальным действиям малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Широко применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы", - заявляют в командовании. видео дня

Александр Сырский заслушал командиров бригад по текущей ситуации, провел анализ эффективности огневых ударов и рассмотрел новые методы для повышения огневой мощи Вооруженных сил.

Он также обсудил с командирами частей и подразделений возможные тактики противника и варианты дальнейшего развития боевых действий. Были спланированы сценарии для отражения российских атак и остановки их движения вперед.

Кроме того, Александр Сырский отметил, что в результате работы на Бахмутском направлении принял ряд решений.

"В частности, по сосредоточению основных усилий на угрожающих направлениях и применению маневра огневыми средствами. Командующий, как всегда, обратил внимание командиров на ключевой приоритет - сохранение жизни наших воинов и минимизация потерь", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты усиливают давление на Авдеевку с севера. По данным OSINT-сообщества DeepState, враг контролирует 18% города.

Аналитики Института изучения войны зафиксировали оперативную передислокацию отдельных подразделений Росгвардии в приграничные районы Белгородской области. Российские силы готовят тактические диверсионные трансграничные диверсионные рейды на Харьковщину.

На фронте активно используются дроны как со стороны Украины, так и со стороны оккупантов. Майор национальной гвардии и начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный сообщил, что силы обороны успешно уничтожили дронами артиллерийский дивизион России на северном фланге Бахмута.

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