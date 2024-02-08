Данилов пояснил "важную и принципиальную вещь" в законе о мобилизации

Недопустимая ситуация, при которой одни люди защищают страну от вражеского нашествия, а другие ‒ наблюдают в стороне. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.
Как говорит чиновник, новый мобилизационный законопроект предусматривает "важную и фундаментальную вещь" – мобилизация должна быть справедливой.
"Принципиально важна вещь, которая является фундаментальной: закон о мобилизации, который должны принять, он должен быть о справедливости. Мобилизация должна быть справедливой. Не может быть так, что одни защищают страну, а другие наблюдают из-за угла, чем все это закончится. Это о справедливости", – сказал секретарь СНБО.
Правда, Данилов не стал пояснять, что подразумевает под справедливостью и кого из украинцев она коснется в первую очередь.
Усиление мобилизации в Украине
Кабинет министров 30 января передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Документ зарегистрировали под №10449. В нем указано, что призывной возраст по мобилизации снизится с 27 до 25 лет, и появятся ограничения на пользование банковскими счетами для тех, кто уклоняется от службы. Также государство должно запустить электронный кабинет, в котором фактически будут электронные повестки.
Гражданин при себе в обязательном порядке помимо паспорта должен будет носить военно-учетный документ. Версия законопроекта не окончательная, ожидаются правки.
Предыдущий законопроект о мобилизации в Раде решили не рассматривать из-за критики общественности и правозащитников. Документ вернули Кабмину на доработку.
Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев ранее заявлял, что законопроект о мобилизации могут принять в первом чтении, чтобы запустить процесс, а уже ко второму чтению убрать все спорные моменты.
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