ВСУ дронами разгромили весь артдивизион РФ: майор рассказал о боях под Бахмутом

Снарядный голод на фронте растет в геометрической прогрессии, боеприпасов хватает только для обороны, сказал майор нацгаврдии Денис Нагорный.

https://glavred.info/ukraine/vsu-dronami-razgromili-ves-artdivizion-rf-mayor-rasskazal-o-boyah-pod-bahmutom-10539920.html Ссылка скопирована

Под Бахмутом Силы обороны разбили дронами артдивизион оккупантов / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ

Сейчас на фронте активно используются дроны как со стороны Украины, так и со стороны оккупантов. Силы обороны успешно уничтожили дронами артиллерийский дивизион России на северном фланге Бахмута. Об этом сообщил майор национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный в эфире "Эспрессо".

"Есть определенные результаты в этом направлении. Например, на северном фланге Бахмута за месяц дронники Сил обороны уничтожили целый артиллерийский дивизион РФ. Успехи есть, но от артиллерии отказываться нельзя, это основное средство поддержки пехоты", - рассказал военный.

Майор отметил, что снарядный голод на фронте постепенно растет. Для оборонительных действий снарядов хватает, поскольку они компенсируются действиями ударных БПЛА. Однако для тактических действий, наступления или отражения определенных позиций снарядов не хватает.

видео дня

Нагорный отметил, что армия РФ концентрирует большое количество сил и огневых средств на определенных отрезках, что позволяет им иногда выбивать ВСУ с позиций. По его словам, количество артиллерийских выстрелов с обеих сторон уменьшается с каждым днем, что свидетельствует об ограниченных возможностях ВПК даже в РФ.

"Основной смысл в том, чтобы уничтожить пехоту противника до того, как она приблизится к переднему краю. Но война перешла в стадию, когда с каждым днем количество артиллерийских выстрелов с обеих сторон уменьшается. ВПК даже такой большой страны, как РФ, не способен сегодня выпускать то количество снарядов, как раньше. В прошлом году было около 30 тыс. выстрелов со стороны РФ. Сегодня выполняется примерно 3-4 тыс. выстрелов с нашей стороны и до 10 тыс. выстрелов со стороны россиян, в общем", - добавил Нагорный.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, оккупанты пытаются вернуть свои позиции в Донецкой области, в частности в Андреевке, Клещеевке и по направлению к городу Часов Яр. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко сообщил, что благодаря объединенным усилиям ВСУ, защитникам удалось остановить наступление противника.

Также на Бахмутском направлении линия боевого столкновения остается динамичной. Населенные пункты Богдановка, Ивановское и Клищеевка являются наиболее напряженными точками.

Как сообщал Главред, оккупационные войска пытались провести наступление на Бахмутском направлении, но встретили сопротивление Вооруженных сил Украины. Украинские военные нанесли огневое поражение по скоплениям противника.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.