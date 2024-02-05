ВСУ выбили оккупантов с позиций на Бахмутском направлении - украинский офицер

Как рассказал офицер ВСУ Юрий Федоренко, украинским бойцам на Бахмустком направлении удалось выбить оккупантов с некоторых позиций и удачно закрепиться.

https://glavred.info/ukraine/vsu-vybili-okkupantov-s-poziciy-na-bahmutskom-napravlenii-ukrainskiy-oficer-10539281.html Ссылка скопирована

Объективно Силам обороны в слаженной работе удалось остановить нашествие противника - комбат Юрий Федоренко / коллаж Главред, фото 43 отдельная механизированная бригада и "Википедия"

Юрий Федоренко ‒ командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко ‒ отметил, что российские оккупационные войска пытаются вернуть утраченные позиции и свое влияние на населенные пункты Андреевку, Клещеевку и по направлению к городу Часов Яр (Донецкая область), сообщает телеканал "Эспрессо".

"Но объективно Силам обороны в слаженной работе удалось остановить нашествие противника", - рассказал офицер.

Как рассказал Федоренко, бойцам ВСУ удалось выбить оккупантов с некоторых занимаемых ими позиций и удачно закрепиться.

видео дня

"Это произошло благодаря правильно спланированной операции, отваге и упорной работе личного состава. Речь идет о пехотном подразделении, которому на долю выпала самая сложная работа в Силах обороны. Штурмовики и пехотинцы, по моему убеждению, это самая сложная работа", - подытожил офицер.

Контрнаступление ВСУ

Коллективный Запад во главе с США намерен приложить усилия для того, чтобы к концу 2024 года Украина смогла вести переговоры с Россией на выгодных для Киева условиях. Москве придется либо идти на диалог, либо столкнуться с более сильным украинским государством. Силы обороны Украины смогут перейти в новое наступление.

Журналисты CNN писали о том, что Украина в текущем году будет работать над усилением своей оборонно-промышленной базы. Существенных продвижений на фронте не ожидается как со стороны ВСУ, так и со стороны оккупантов агрессора России. В 2025 году украинские войска могут пойти в наступление, однако на юге продвижение возможно как минимум через два года.

Если Конгресс не сможет санкционировать дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, страна-агрессор Россия может выиграть войну в течение нескольких недель, в лучшем случае - месяцев. Об этом заявили главные помощники президента США Джо Байдена на частной встрече в среду, 17 января. Об этом сообщил американский канал NBC News со ссылкой на собственные источники.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.