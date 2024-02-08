385 боевых вылетов: трагически погиб известный украинский военный летчик

Украинский пилот Владислав Рыков, на счету которого 385 боевых вылетов, погиб во время выполнения боевого задания.

https://glavred.info/ukraine/385-boevyh-vyletov-tragicheski-pogib-izvestnyy-ukrainskiy-voennyy-letchik-10540058.html Ссылка скопирована

На счету Владислава Рыкова насчитывалось 385 боевых вылетов / коллаж Главред, фото Instagram

В среду, 7 февраля, погиб украинский пилот Владислав Рыков, на счету которого 385 боевых вылетов. Об этом сообщил на своей странице в Instagram опубликовал побратим погибшего, пилот ВС ВСУ Ростислав Лазаренко.

"Вчера мне вырвали сердце. 07. 02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой братик, член нашей боевой семьи, мой заместитель — Владислав Рыков", — написал он.

Лазаренко рассказал, что на счету Рыкова было, ни много, ни мало, а целых 385 боевых вылетов — и это был лучший летчик и командир, которого он знал.

видео дня

По словам военного, Рыков много прикрывал его в бою с начала полномасштабной войны "как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих"

"Для меня это очень тяжелая потеря, так как за этих почти два года войны, Влад всегда был рядом и все проблемы мы решали вместе", —написал Лазаренко и добавил, что у Рыкова осталась маленькая дочь.

Владислав Рыков и Ростистав Лазаренко

Авиакатастрофа на Житомирщине

Напомним, что в минувшем году на Житомирщине столкнулись 2 самолета и погибли 3 пилота. Среди них был украинский летчик, защищавший Киев в начале полномасштабного вторжения.

Появились подробности смертельной авиакатастрофы на Житомирщине. Один из трех погибших пилотов сразу после авиакатастрофы был еще жив, однако спасти его не удалось.

Позднее Мелания Подоляк, девушка одного из погибших пилотр, Андрея "Джуса" Пильщикова опубликовала прощальный пост. Девушка вспомнила о последней встрече с" Джусом", которая произошла, судя по всему, за считанные часы до трагедии.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.