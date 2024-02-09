Залужному и Буданову присвоили звание Героя Украины

Валерию Залужному, который вчера, 8 февраля, ушел в отставку с поста главнокомандующего Вооруженных сил Украины, дали завние Героя Украины. Соответствующий указ появился на сайте президента Украины Владимира Зеленского. Также Залужный получил орден "Золотая звезда".
В указе президента сказано, что это за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также известно, что удостоен звания Героя Украины начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Указ о присвоении ему звания также зарегистрирован на сайте президента Украины.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", - написано в указе.
Напомним, президент Владимир Зеленский, комментируя увольнение Валерия Залужного, обратился к новому командованию во главе с генералом Александром Сырским с требованием предоставить "реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год" с учетом имеющейся ситуации на поле боя.
Также, советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что решение президента Владимира Зеленского о снятии Валерия Залужного с должности Главнокомандующего обусловлено необходимостью пересмотра тактики действий.
К тому же, в Вашингтоне отреагировали на увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Как отметил представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге 8 февраля, США "будут работать с любым, кто стоит во главе (украинской) армии".
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