УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Появилась первая реакция США на увольнение Залужного

Яна Ставская
8 февраля 2024, 22:16
Кирби ответил, советовался ли Киев с Вашингтоном по поводу изменений в командовании Вооруженных сил Украины.
Появилась первая реакция США на увольнение Залужного
В США прокомментировали отставку Залужного / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншот видео

В Вашингтоне отреагировали на увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Как отметил представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге 8 февраля, США "будут работать с любым, кто стоит во главе (украинской) армии".

На вопрос, как Соединенные Штаты отнесутся к изменениям в Генштабе ВСУ, Кирби отметил, что это исключительное право украинцев - решать, кого делегировать на столь высокую должность.

"Президент Зеленский - главнокомандующий своих вооруженных сил, он решает, каким будет руководство армии. Это и есть гражданский контроль. Мы это знаем, и будем работать с любым, кто стоит во главе войска. Мы будем продолжать работать с нашими украинскими коллегами", - цитирует Кирби украинская служба "Голоса Америки".

видео дня

Также представитель Совета нацбезопасности США отметил, что ему "неизвестно о каких-либо дискуссиях на высоком уровне между официальными лицами США и Украины относительно этого решения на пути к принятию этого решения".

"Да, мы постоянно общаемся с украинскими коллегами. Но если вопрос заключается в том, имели ли мы каким-то образом право давать одобрительную или неодобрительную оценку этому решению - то это неправда. Это решение Зеленского", - подчеркнул Кирби.

Кирби комментирует увольнение Залужного - смотрите видео:

Появилась первая реакция США на увольнение Залужного

Увольнение Залужного

В четверг вечером, 8 февраля, президент Владимир Зеленский объявил об уходе Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Впоследствии представитель ОП Михаил Подоляк уточнил, что Банковая не была удовлетворена результатами летнего контрнаступления ВСУ 2023 под руководством Залужного.

Новым Главнокомандующим назначен генерал Александр Сырский, который до этого командовал Восточной группировкой войск.

Кроме того, Зеленский перечислил ряд изменений, которых он ждет уже от нового командования. Среди требований - представить план боевых действий и видение войны на 2024 год.

По меньшей мере, с конца января в СМИ ходили слухи о подготовке отставки Залужного, но Зеленский якобы медлил с решением.

К слову, в недавно опубликованном опросе с ответом на вопрос, как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного, около 72% украинцев бы негативно восприняли такое решение президента Владимира Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости США Владимир Зеленский Валерий Залужный отставка Залужного
Реклама

Главное за день

Появилась первая реакция США на увольнение Залужного

Появилась первая реакция США на увольнение Залужного

22:16 Украина
"Это недопустимо": в Минобороны назвали главную проблему боевых воинских частей

"Это недопустимо": в Минобороны назвали главную проблему боевых воинских частей

21:30 Украина
Бури врываются одна за другой: Украину накрывает новый геомагнитный шторм

Бури врываются одна за другой: Украину накрывает новый геомагнитный шторм

21:16 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

23:25

"Не нападают, а предупреждают": Гельман признался, рискнет ли Путин напасть на Балтию

22:40

"Увидели войну из окопа": майор ВСУ о новых именах, озвученных Зеленским

22:16

Появилась первая реакция США на увольнение ЗалужногоВидео

21:59

Не выполнял рекомендации США: в Politico раскрыли причины отставки Залужного

21:30

"Это недопустимо": в Минобороны назвали главную проблему боевых воинских частей

После 17 марта Россию ждут новые сталинские времена, начнутся массовые репрессии – ГельманПосле 17 марта Россию ждут новые сталинские времена, начнутся массовые репрессии – Гельман
21:16

Бури врываются одна за другой: Украину накрывает новый геомагнитный шторм

21:09

Сергей Стерненко. Такер Карлсон совершает ИПСО против СШАВидеоблоги

20:47

В жизнь ворвутся проблемы, если нарушить 3 запрета: что нельзя делать 9 февраля

20:42

Оккупанты прорвались в Авдеевку: в ВСУ назвали место боев

Реклама
20:26

Украина вернула из плена еще 100 военнопленных: Зеленский раскрыл деталиФотоВидео

20:15

У Зеленского впервые назвали причину увольнения Залужного

19:52

Сенат США принял решение о помощи Украине: что известно

19:50

Без помощи США Украине грозит заморозка войны с Россией - МусиенкоЭксклюзив

19:47

Как избавиться от ушного клеща у кота: симптомы и действенные советы

19:36

Ветер 20 м/с и сильные осадки: Украину накрывает серьезная непогода

19:35

Грядут большие перемены: Зеленский ответил, чего ждет от ВСУ после снятия Залужного

19:27

Отставка Залужного и самая сложная фаза войнымнение

19:24

На войне с 2014 года: что известно о новом главнокомандующем ВСУ Сырском

19:23

"Будет тяжело": у Зеленского раскрыли сценарий следующего месяца войны с РФ

19:10

Как пострадает Кремль после отказа Надеждину в регистрациимнение

Реклама
18:53

Военные подозревают, что у россиян появился Starlink: так ли это

18:48

Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Сырского

18:30

Худший сценарий для ВСУ: названы сроки "обвала" фронта без помощи США – NYT

18:18

Залужный уходит в отставку: все подробности

18:13

50 млрд евро не покроют потребности Украины: в Европарламенте дали тревожный прогноз

18:00

Когда сеять семена перца на рассаду в Украине: лучшие 2 месяца

17:37

Почему нельзя пить свежий свекольный сок: есть 8 категорий людей, которым он вреден

17:35

Кибератака ГУР: в программе управления дронами РФ произошел массовый сбой

17:24

"Помощи ФРГ будет недостаточно": Шольц жестко высказался о поддержке Украины

17:05

Большое наступление на Крынки: в ВСУ рассказали о ситуации на левом берегу Днепра

16:31

Температура вырастет до +14: синоптик назвала дату резкого потепления

16:31

"Город меняется по часам": в МВА рассказали о критической ситуации в Авдеевке

16:28

Что делать, когда розетка искрит: как уберечь жилье от большой беды

16:21

Операция "Преемник": эксперт рассказал, сколько еще будет править Путин

16:13

РФ ударила по Селидово баллистикой из КНДР: есть жертва, среди раненых – ребенокФото

16:00

Тимур Мирошниченко раскрыл свой "заоблачный" гонорар за Нацотбор-2024

15:55

Е-билет для военных будет, но, скорее всего, не в "Дії": комментарий Федорова

15:22

"В нашей семье пополнение": новая пассия Налчаджиоглу поделилась важной новостью

15:08

Новый "бунт" фермеров: в Польше и Венгрии грозят блокировать границу с Украиной

14:53

"Тапки святого Спиридона и раны": кума Путина Марченко выдала бред в "Паломнице"

Реклама
14:48

Только 1 из 9 людей заметит вторую лошадь за 10 секунд: чрезвычайно сложная загадка

14:43

В Эстонии отменили концерт Клавы Коки, которая выступала на оккупированных территориях Украины

14:39

Солист группы ТіК Виктор Бронюк показал, как выглядел 20 лет назад

14:20

Королевский эксперт: король Чарльз отчаянно хочет помириться с принцем Гарри

14:17

Бои за каждую улицу: в британской разведке оценили ситуацию в Авдеевке

13:57

Почему вес перестал уменьшаться при похудении: тренер назвала ТОП-5 важных причинВидео

13:53

Много, быстро и без мучений: как почистить чеснок за минуту

13:47

Второй после Путина: с выборов президента РФ сняли "антивоенного" кандидата

13:43

В России срочно госпитализирован Панкратов-Черный

13:36

385 боевых вылетов: трагически погиб известный украинский военный летчик

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Гороскоп
Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтра
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять