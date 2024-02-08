Появилась первая реакция США на увольнение Залужного

Кирби ответил, советовался ли Киев с Вашингтоном по поводу изменений в командовании Вооруженных сил Украины.

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В США прокомментировали отставку Залужного / Коллаж Главреда. Фото: ОП, скриншот видео

В Вашингтоне отреагировали на увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Как отметил представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге 8 февраля, США "будут работать с любым, кто стоит во главе (украинской) армии".

На вопрос, как Соединенные Штаты отнесутся к изменениям в Генштабе ВСУ, Кирби отметил, что это исключительное право украинцев - решать, кого делегировать на столь высокую должность.

"Президент Зеленский - главнокомандующий своих вооруженных сил, он решает, каким будет руководство армии. Это и есть гражданский контроль. Мы это знаем, и будем работать с любым, кто стоит во главе войска. Мы будем продолжать работать с нашими украинскими коллегами", - цитирует Кирби украинская служба "Голоса Америки". видео дня

Также представитель Совета нацбезопасности США отметил, что ему "неизвестно о каких-либо дискуссиях на высоком уровне между официальными лицами США и Украины относительно этого решения на пути к принятию этого решения".

"Да, мы постоянно общаемся с украинскими коллегами. Но если вопрос заключается в том, имели ли мы каким-то образом право давать одобрительную или неодобрительную оценку этому решению - то это неправда. Это решение Зеленского", - подчеркнул Кирби.

Кирби комментирует увольнение Залужного - смотрите видео:

Увольнение Залужного

В четверг вечером, 8 февраля, президент Владимир Зеленский объявил об уходе Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Впоследствии представитель ОП Михаил Подоляк уточнил, что Банковая не была удовлетворена результатами летнего контрнаступления ВСУ 2023 под руководством Залужного.

Новым Главнокомандующим назначен генерал Александр Сырский, который до этого командовал Восточной группировкой войск.

Кроме того, Зеленский перечислил ряд изменений, которых он ждет уже от нового командования. Среди требований - представить план боевых действий и видение войны на 2024 год.

По меньшей мере, с конца января в СМИ ходили слухи о подготовке отставки Залужного, но Зеленский якобы медлил с решением.

К слову, в недавно опубликованном опросе с ответом на вопрос, как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного, около 72% украинцев бы негативно восприняли такое решение президента Владимира Зеленского.

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