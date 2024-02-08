Бури врываются одна за другой: Украину накрывает новый геомагнитный шторм

Украину накрыла новая сильная магнитная буря после небольшого спада. Об этом сообщает meteoagent.
В Украину 4 февраля ворвалась магнитная буря сразу с 4-бальной мощностью. Уже на следующий день ее сила выросла до почти 6-ти баллов. На таком уровне геомагнитный шторм продержался целых три дня, после чего 8 февраля пошло снижение мощности до 3 баллов.
Ожидается, что 9 февраля страну накроет новая буря с более сильной мощностью. 9-10 февраля сила геомагнитного шторма повысится до почти 5-ти баллов.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса М. Специалисты считают, что 9 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 61 солнечное пятно.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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