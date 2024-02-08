Бури врываются одна за другой: Украину накрывает новый геомагнитный шторм

Мощность магнитной бури начала идти на спад, но уже на следующий день будет бушевать новый шторм.

https://glavred.info/synoptic/buri-vryvayutsya-odna-za-drugoy-ukrainu-nakryvaet-novyy-geomagnitnyy-shtorm-10540202.html Ссылка скопирована

Украину накрыла сильная магнитная буря / фото: depositphotos.com/ua

Украину накрыла новая сильная магнитная буря после небольшого спада. Об этом сообщает meteoagent.

В Украину 4 февраля ворвалась магнитная буря сразу с 4-бальной мощностью. Уже на следующий день ее сила выросла до почти 6-ти баллов. На таком уровне геомагнитный шторм продержался целых три дня, после чего 8 февраля пошло снижение мощности до 3 баллов.

Ожидается, что 9 февраля страну накроет новая буря с более сильной мощностью. 9-10 февраля сила геомагнитного шторма повысится до почти 5-ти баллов.

видео дня

Украину накрыла сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса М. Специалисты считают, что 9 февраля могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 61 солнечное пятно.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.