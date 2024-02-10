Украина будет "плавать", видимость будет плохая: синоптики предупреждают об опасности

В Украине ожидается сильный туман - видимость будет 200-500 м.

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Прогноз погоды в Украине на 11 февраля / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 11 февраля будет влажной, синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах в этот день будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в большинстве областей будет сильный туман - видимость 200-500 м. Синоптики объявили І уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля / фото: ventusky

Погода 11 февраля

В Украине 11 февраля будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом. Синоптики предупреждают о гололедице и тумане. Ветер в этот день будет южный и юго-восточный и восточный со скоростью 7-12 м/с.

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"Температура ночью 1-6° тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму 7-9° тепла, на востоке и северо-востоке страны около 0°; днем в северных и восточных областях 3-8° тепла, на остальной территории 7-12°, на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской области и в Крыму 11-16° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +12

По данным meteoprog, 11 февраля будет тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха повысится до -3...+3 градусов. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +6...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля / фото: meteoprog

Погода 11 февраля в Киеве

В Киеве 11 февраля будет облачно. Синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах будет гололедица и туман. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Из-за непогоды может быть затруднено движение транспорта.

"Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем около 5°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

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