Ветер 20 м/с и сильные осадки: Украину накрывает серьезная непогода

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / фото: pexels

Погода в Украине 9 февраля будет влажной, синоптики прогнозируют снег и дождь. На дорогах в этот день будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что в Карпатах будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

На территории Закарпатской и Ивано-Франковской областей синоптики объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках.

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Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / фото: ventusky

Погода 9 февраля

В Украине 9 февраля будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают о гололедице. Ветер в этот день будет юго-восточный и восточный со скоростью 7-12 м/с, также будут сильные порывы ветра.

"Температура в северной части, восточных и Полтавской областях в течение суток от 2° тепла до 3° мороза (ночью на Черниговщине и Сумщине 6-11° мороза), на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла, на юге страны, местами на Закарпатье и Прикарпатье 10-15°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +14

По данным meteoprog, 9 февраля будет тепло. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха повысится до -3...+3 градусов. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +6...+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / фото: meteoprog

Погода 9 февраля в Киеве

В Киеве 9 февраля будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, на дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. В регионе объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Из-за непогоды может быть затруднено движение транспорта.

"Температура по области в течение суток от 2° тепла до 3° мороза; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / фото: meteoprog

Погода в Украине

Как сообщал Главред, народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, какой будет погода в Украине в феврале 2024 года и когда придет весеннее потепление.

Климатолог Вера Балабух рассказала об опасности в 2024 году. Также она сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в феврале. Он убежден, что месяц будет неустойчивым, с капризной погодой и резкими колебаниями метеорологических величин.

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