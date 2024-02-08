"Это недопустимо": в Минобороны назвали главную проблему боевых воинских частей

Нужно пересмотреть подход к формированию потребностей в ВСУ, говорят в Минобороны.

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В Минобороны Украины раскрыли потребности воинских частей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Практика обеспечения медицинских нужд воинских частей преимущественно за счет волонтеров недопустима, ведь государство может обеспечить необходимым, однако для этого нужно пересмотреть подход к формированию потребностей.

По данным Минобороны, фактические потребности в медицинском оборудовании часто не отвечают заявленным, заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в ходе рабочего совещания с начальниками медицинских служб видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта МО Украины, которую проводил командующий Медицинскими силами генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.

По словам Калмыковой, пока фактические потребности в медицинском оборудовании часто не отвечают заявленным.

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"На десятом году войны практика обеспечения медицинских нужд воинских частей преимущественно за счет волонтеров недопустима. Государство может обеспечить необходимым, но для этого нужно пересмотреть подход к формированию потребностей. Руководящий состав видов и родов войск должен четко понимать, что и где нужно каждой воинской части, и оперативно предоставлять эту информацию", – подчеркнула заместитель министра обороны.

В то же время участник совещания договорились усовершенствовать взаимодействие всей медицинской вертикали Вооруженных сил с Министерством обороны Украины – для улучшения обеспечения войск всем необходимым.

Ранее в Минобороны пояснили, зачем создали Силы беспилотных систем. Замминистра главы МО Александр Павлюк сказал, что максимально создаются возможности для увеличена объемов производства дронов и направления их в войска.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, как будут приходить повестки. В Украине военнообязанным будут приходить электронные повестки. Спикер Минбороны рассказал, как сработает новый механизм.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации. Согласно пояснительной записке, документ предусматривает совершенствование процедуры воинского учета, изменения в призывном возрасте, предоставление отпуска военнослужащим, уточнение обязанностей граждан по мобилизационной подготовке и многое другое, включая основания для увольнения с военной службы.

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