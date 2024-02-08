Украина вернула из плена еще 100 военнопленных: Зеленский раскрыл детали

Домой вернулись еще сто украинских военнопленных, сообщил президент.

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Украина вернула еще сто военнопленных / t.me/Koord_shtab

Украина вернула из плена еще 100 украинцев, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство – защитники Мариуполя. Все - наши, все снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем", - написал Зеленский.

Подробности возвращения пленных

Как уточнили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, среди освобожденных военнослужащих - 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 терроборонцев.

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"Все освобождены - рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 - защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях", - говорится в сообщении.

Из российского плена удалось спасти медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстале", и родных братьев Николая и Романа. По меньшей мере, 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.

"С момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 защитников и защитниц", – пишет Координационный штаб.

В ведомстве заявили, что при возвращении украинцев из плена посредническое участие гуманитарного характера придали Объединенные Арабские Эмираты.

Смотрите видео - возвращение украинских военнопленных:

/ Скриншот

Возвращение военнопленных

Напомним, ранее состоялся большой обмен пленными - домой в Украину вернулись 207 военнопленных. Среди освобожденных из плена украинцев есть много военных, которые защищали Мариуполь, воевали на "Азовстали" и Змеином. Многие освобожденные из плена украинцы имеют тяжелые ранения и болезни.

Как сообщалось, из российского плена также вернулся защитник Мариуполя, жену и дочь которого убила российская ракета в Днепре. Младший сержант Захар попал в плен вместе со своей женой Татьяной, когда происходила эвакуация с "Азовстали". Через полгода женщину вернули и она поселилась в Днепре вместе с дочерьми именно в том доме, в котором российская ракета разрушила весь подъезд. Старшая дочь выжила, потому что в этот момент была не в Днепре.

Ранее в ГУР заявили, что в Украину не вернули людей из списка на обмен, который сорвался из-за Ил-76. Россияне утверждают, что украинские военнопленные были на этом самолете. Однако пока нет ничего, что могло бы подтвердить это.

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