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Из плена вернулся защитник Мариуполя, его жену и дочку убила ракета в Днепре

Ангелина Подвысоцкая
31 января 2024, 16:05
Мужчина попал в плен вместе с женой. Впоследствии женщину обменяли и она поселилась в Днепре с двумя дочерьми.
обмен пленными, удар по дому в Днепре
Из плена вернулся военный, жену и дочь которого убила российская ракета / Коллаж: Главред, фото: Кирилл Тимошенко, t.me/Koord_shtab, t.me/dmytro_lubinetzs

31 января в Украину вернулись 207 защитников, которые находились в российском плену. Дома теперь и младший сержант Захар, который защищал Мариуполь и воевал на "Азовстали". Однако он больше не сможет увидеть свою любимую жену и младшую дочь, потому что их убила российская ракета. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Мужчина попал в плен во время эвакуации с "Азовстали". Вместе с ним была и жена Татьяна. Меньше чем через полгода женщину освободили и она поселилась с двумя дочерьми в Днепре.

14 января 2023 года российская ракета попала в дом, где была Татьяна, ее младшая дочь и мама. Враг уничтожил весь подъезд. Спасти женщин не удалось, они погибли.

видео дня

Выжила только старшая дочь Захара - 19-летняя Руслана. В момент удара по многоэтажке девушка была не в Днепре.

Смотрите видео с кадрами возвращения украинских военных из плена:

возвращение пленных
В Украине состоялся обмен пленными / фото: скриншот

Обмен пленными

31 января состоялся большой обмен пленными - домой в Украину вернулись 207 военнопленных. Среди освобожденных из плена украинцев есть много военных, которые защищали Мариуполь, воевали на "Азовстали" и Змеином. Многие освобожденные из плена украинцы имеют тяжелые ранения и болезни.

  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
  • Новый обмен пленными 31 января 2024
    Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Напомним, новый обмен пленными должен был состояться 24 января. Однако в этот день упал российский самолет Ил-76 и на фоне это начали распространяться слухи о том, что на его борту могли быть украинские военнопленные. В то же время никаких официальных подтверждений этого не было.

29 января в ГУР анонсировали новый обмен пленными с РФ. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что этот обмен может состояться уже в ближайшее время.

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новости Днепра война в Украине вторжение России обмен пленными ракетный удар
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