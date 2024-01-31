Из плена вернулся защитник Мариуполя, его жену и дочку убила ракета в Днепре

31 января состоялся большой обмен пленными - домой в Украину вернулись 207 военнопленных. Среди освобожденных из плена украинцев есть много военных, которые защищали Мариуполь, воевали на "Азовстали" и Змеином. Многие освобожденные из плена украинцы имеют тяжелые ранения и болезни.
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Напомним, новый обмен пленными должен был состояться 24 января. Однако в этот день упал российский самолет Ил-76 и на фоне это начали распространяться слухи о том, что на его борту могли быть украинские военнопленные. В то же время никаких официальных подтверждений этого не было.