"Не плачь, мама": военный впервые позвонил родным после возвращения из плена

В Украину из российского плена вернули 230 украинских военных. Трогательные фото и видео уже облетели каждый украинский город. Мама украинского защитника узнала о возвращении своего сына прямо в момент, когда тот только вышел из автобуса. Видео уже разлетелось в Сети.
Женщина не смогла сдержать слез, когда услышала голос своего ребенка. Все время, пока он находился в плену, у нее оставалась лишь надежда на его возвращение.
Изможденный, похудевший, но счастливый он думал не о себе, а о мамочке. Даже за много километров от нее он не переставал заботиться о родном человеке и просил ее не плакать, потому что знал, что ей нельзя переживать.
"Мама, не плачь, тебе нельзя", - говорил военный.
Видео с первым разговором освобожденного из плена военного и мамой:
Обмен пленными 3 января
В Украину 3 января из российского плена вернулись 230 украинских военных. Среди них были защитники Мариуполя, острова Змеиный, бойцы из Азовстали, пограничники и другие. Это крупнейший обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди тех, кого удалось вернуть, 48 человек имели статус "пропавший без вести".
Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что оккупанты до сих пор держат в плену большое количество азовцев. Они находятся в" особых", самых жестоких условиях.
Впоследствии в Сети появилось трогательное видео с моментом прибытия военных. На нем видно как подъезжают автобусы, из них выходят истощенные военные, которые пробыли в плену много месяцев. Они все обнимаются, у многих на глазах появляются слезы.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о том, что минимум одного из военных в российском плену подвергли пыткам. Мужчина вернулся в плохом состоянии, потерял десятки килограммов.
"Относительно отдельной истории. Сегодня сообщил один парень, что его несколько раз вывозили якобы на обмен, а потом возвращали и говорили, что от тебя отказалась Украина. Все это время на самом деле российская сторона его не согласовывала на обмен", - рассказал Лубинец.
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