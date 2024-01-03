"Не плачь, мама": военный впервые позвонил родным после возвращения из плена

Из российского плена в Украину 3 января вернулись 230 военных.

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Военный вернулся из плена и впервые поговорил с мамой / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В Украину из российского плена вернули 230 украинских военных. Трогательные фото и видео уже облетели каждый украинский город. Мама украинского защитника узнала о возвращении своего сына прямо в момент, когда тот только вышел из автобуса. Видео уже разлетелось в Сети.

Женщина не смогла сдержать слез, когда услышала голос своего ребенка. Все время, пока он находился в плену, у нее оставалась лишь надежда на его возвращение.

Изможденный, похудевший, но счастливый он думал не о себе, а о мамочке. Даже за много километров от нее он не переставал заботиться о родном человеке и просил ее не плакать, потому что знал, что ей нельзя переживать.

видео дня

"Мама, не плачь, тебе нельзя", - говорил военный.

Видео с первым разговором освобожденного из плена военного и мамой:

Военный вернулся из плена и впервые поговорил с мамой / фото: скриншот

Обмен пленными 3 января

В Украину 3 января из российского плена вернулись 230 украинских военных. Среди них были защитники Мариуполя, острова Змеиный, бойцы из Азовстали, пограничники и другие. Это крупнейший обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди тех, кого удалось вернуть, 48 человек имели статус "пропавший без вести".

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что оккупанты до сих пор держат в плену большое количество азовцев. Они находятся в" особых", самых жестоких условиях.

Впоследствии в Сети появилось трогательное видео с моментом прибытия военных. На нем видно как подъезжают автобусы, из них выходят истощенные военные, которые пробыли в плену много месяцев. Они все обнимаются, у многих на глазах появляются слезы.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о том, что минимум одного из военных в российском плену подвергли пыткам. Мужчина вернулся в плохом состоянии, потерял десятки килограммов.

"Относительно отдельной истории. Сегодня сообщил один парень, что его несколько раз вывозили якобы на обмен, а потом возвращали и говорили, что от тебя отказалась Украина. Все это время на самом деле российская сторона его не согласовывала на обмен", - рассказал Лубинец.

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