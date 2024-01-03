УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Первые шаги на родной земле и звонки родным: трогательное видео с моментом прибытия военных

Ангелина Подвысоцкая
3 января 2024, 21:35
В Украину из российского плена 3 января вернулись 230 украинских военных и гражданских.
обмен пленными
В Украину вернулись 230 военных из российского плена / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/dmytro_lubinetzs

В Украину сегодня, 3 января, вернулись 230 украинских военных. Они провели в российском плену многие месяцы. В Сети появились видео с моментом их возращения домой.

Украинские защитники ступили на свою землю, начали крепко обниматься. У многих на глазах были слезы.

Военные начали звонить своим близким и сообщать эту радостную новость, что совсем скоро они все смогут встретиться со своими родными лично.

видео дня

"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца — самая высокая ценность!" - сообщили в СБУ.

Там также отметили, что работают над возвращением и других пленных.

Смотрите видео с возвращением украинских военных из российского плена 3 января:

обмен пленными 3 января
В Украину вернулись 230 военных из российского плена / фото: скриншот

  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных t.me/dmytro_lubinetzs
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных t.me/dmytro_lubinetzs
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных t.me/dmytro_lubinetzs
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных t.me/dmytro_lubinetzs
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных t.me/Koord_shtab
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных t.me/Koord_shtab
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных t.me/Koord_shtab
  • В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных
    В Украину 3 января вернулись 240 украинских военных t.me/Koord_shtab

Обмен пленными 3 января

В Украину 3 января из российского плена вернулись 230 украинских военных. Среди них были защитники Мариуполя, острова Змеиный, бойцы из Азовстали, пограничники и другие.

Это крупнейший обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди тех, кого удалось вернуть, 48 человек имели статус "пропавший без вести".

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что оккупанты до сих пор держат в плену большое количество азовцев. Они находятся в "особых", наиболее жестоких условиях.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине вторжение России военнопленные обмен пленными
Реклама

Главное за день

НАТО созывает заседание Совета Украина-НАТО на фоне российских обстрелов

НАТО созывает заседание Совета Украина-НАТО на фоне российских обстрелов

21:35 Мир
Первые шаги на родной земле и звонки родным: трогательное видео с моментом прибытия военных

Первые шаги на родной земле и звонки родным: трогательное видео с моментом прибытия военных

21:35 Украина
РФ готова атаковать энергетику в -16: в "Укрэнерго" рассказали о веерных отключениях

РФ готова атаковать энергетику в -16: в "Укрэнерго" рассказали о веерных отключениях

19:36 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:30

Только люди с "орлиным зрением" увидят 3 отличия: загадка на внимательность

21:48

Комбинированным ударом по Украине РФ преследовала одну цель, это часть стратегии - СМИ

21:35

НАТО созывает заседание Совета Украина-НАТО на фоне российских обстрелов

21:35

Первые шаги на родной земле и звонки родным: трогательное видео с моментом прибытия военныхФотоВидео

21:00

"Украина не должна ничего бояться": Кулеба оценил риски президентства Трампа

Россия терроризирует Украину "Кинжалами" и делает ставку на истощение "Patriot" - МельникРоссия терроризирует Украину "Кинжалами" и делает ставку на истощение "Patriot" - Мельник
20:59

Для чего стирать полотенца с уксусом: результат вас поразитВидео

20:57

Во Франции прокомментировали "обстрел" Белгорода: Медведев свирепствует

20:09

"Не краткосрочная задача": когда Украина получит F-16 - Defense Express

20:00

4 знака зодиака сорвут куш в январе: кто эти счастливчикиВидео

Реклама
19:55

"До 1000 ракет": НАТО ответит на массированную воздушную атаку РФ по Украине

19:36

РФ готова атаковать энергетику в -16: в "Укрэнерго" рассказали о веерных отключениях

19:29

Засыплет снегом и зальет дождями: где врежет -8, а где потеплеет до +13

19:21

Что ждет в будущем, если чешется нос: приметы, которые стоит знать

19:10

Какая возникла огромная ошибка в Украинемнение

19:08

Одно решение может спасти мир от Третьей мировой войны – Маломуж

19:06

39-летняя участница Холостяка-12 ждет ребенка: Варлей похвасталась животикомВидео

19:01

Лунный календарь 4 января 2024 года: почему стоит держать при себе ироничные шутки

18:59

ВСУ продвинулись вперед на двух направлениях: оккупанты в истерике

18:31

Существует ли угроза наступления России на Чернигов и Киев: ответ эксперта

18:20

Плакали и обнимались: из российского плена вернулись 230 украинских военныхФотоВидео

Реклама
18:15

Кому повезет в 2024 году: для 3 знаков зодиака этот год станет лучшим в жизни

18:04

Любовница Путина Кабаева была на "голой" вечеринке Ивлеевой: как ее накажут

18:00

Желтые пятна исчезнут за минуту: чем нужно полить подоконник

17:57

RUSI: война в Украине не в "тупике", ВСУ нельзя останавливаться на поле боя в 2024-м

17:56

Как варить глинтвейн на вине: нюансы от настоящих профессионалов

17:34

Только люди с высоким IQ могут найти клубнику среди арбузов: веселая оптическая иллюзия

17:31

Понадобится мыло и зеркало: как определить жесткость воды дома

17:20

Разминирование Черного моря: ВМС Украины озвучили сроки

17:12

"Разведка мощная": полковник раскрыл подготовку нового ракетного теракта РФ по Украине

16:47

Следствие работы ВСУ: в ВМС сказали, почему РФ уже не бьет ракетами из флота

16:40

Враг начал наступление на новом направлении: аналитик оценил ситуацию под Авдеевкой

16:30

"Кинжалы" в дефиците: Коваленко рассказал, когда РФ может повторить ракетный удар

16:23

Сколько можно цитрусовых в день: количество, которое может навредить

16:11

У Туска призвали передать Украине дальнобойные ракеты: Захарова истерит про удары

15:56

Залужный перед войной несколько раз ездил в Чехию: чиновник раскрыл, о чем договаривались

15:53

Партия "Единая Россия" активизировала набор в собственную ЧВК: что предлагают россиянам

15:51

Это очень вкусно: шикарная и самая быстрая закуска от которой все в восторгеВидео

15:19

Не сумасшедшие, а гурманы: для чего люди добавляют яичную скорлупу в кофе

15:18

Это нельзя делать 4 января, чтобы не потерять здоровье: важные приметы и запреты

14:59

Кому категорически нельзя есть яйца: врачи дали окончательный ответ

Реклама
14:59

Деньги на пенсии пока будут, но проблемы появятся в другом: чем грозит остановка помощи ЕС

14:59

Филипп Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте

14:48

Ограничений нет: эксперт объяснил, чем Украина может бить по территории РФ

14:40

Латвия укрепляет военную оборону на границах с РФ и Беларусью: что происходит

14:31

Чем опасна ракета Кинжал: главные особенности оружия

14:31

Ударит -20 и повалит снег: когда в Украине сильно похолодает

14:28

"Притянет большие деньги": где в доме лучше поставить денежное деревоВидео

14:17

Удары по энергетической инфраструктуре: в ВСУ предупредили об угрозе и назвали дату

13:54

Как внук с дряхлым дедом: молодуха путинста Петросяна показала лицо сына

13:43

Новая тактика ракетных ударов: в британской разведке назвали цели РФ в Украине

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять