Первые шаги на родной земле и звонки родным: трогательное видео с моментом прибытия военных

В Украину из российского плена 3 января вернулись 230 украинских военных и гражданских.

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В Украину вернулись 230 военных из российского плена / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/dmytro_lubinetzs

В Украину сегодня, 3 января, вернулись 230 украинских военных. Они провели в российском плену многие месяцы. В Сети появились видео с моментом их возращения домой.

Украинские защитники ступили на свою землю, начали крепко обниматься. У многих на глазах были слезы.

Военные начали звонить своим близким и сообщать эту радостную новость, что совсем скоро они все смогут встретиться со своими родными лично.

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"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Жизнь каждого украинца — самая высокая ценность!" - сообщили в СБУ.

Там также отметили, что работают над возвращением и других пленных.

Смотрите видео с возвращением украинских военных из российского плена 3 января:

В Украину вернулись 230 военных из российского плена / фото: скриншот

Обмен пленными 3 января

В Украину 3 января из российского плена вернулись 230 украинских военных. Среди них были защитники Мариуполя, острова Змеиный, бойцы из Азовстали, пограничники и другие.

Это крупнейший обмен военнопленными с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Среди тех, кого удалось вернуть, 48 человек имели статус "пропавший без вести".

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отметил, что оккупанты до сих пор держат в плену большое количество азовцев. Они находятся в "особых", наиболее жестоких условиях.

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