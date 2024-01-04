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Вместе защищали Мариуполь: воин сделал предложение любимой после ее освобождения из плена

Алёна Воронина
4 января 2024, 15:55
Сеть тронули кадры, как защитник делает предложение любимой военной сразу после того, как она вернулась домой в результате обмена пленными.
Воин сделал предложение любимой после ее освобождения из плена
Воин романтично сделал предложение любимой после ее освобождения из плена/ Facebook Сергей Волынский, скрин

30-летний украинский морской пехотинец 36-й ОБМП Николай Гриценяк сделал предложение своей любимой 28-летней боевому медику Галине Федишин сразу после ее возвращения домой из российского плена. Кадры романтического предложения тронули сеть.

О воссоединении влюбленных, которые вместе прошли бои за Мариуполь, плен и разлуку, рассказал на своей странице в Facebook командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский.

"Сегодня я стал свидетелем не просто помолвки, а настоящего триумфа любви! Эта любовь пережила испытания, способные сломать сильнейших, но не позволила сломать вас. Пара украинских морпехов показала, что настоящие чувства не знают препятствий, даже когда это – ад на земле. Они вместе прошли бои за Мариуполь, выдержали испытание пленом и долгую разлуку, но их сердца ни на мгновение не прекращали биться в унисон. Их чувства и преданность друг другу стали символами непобедимой веры и надежды", – написал Волынский.

видео дня

Галина Федишин родом из села Сваричев на Ивано-Франковщине, а Николай Гриценяк – из Донетчины. Пара вместе прошла бои за Мариуполь. Они оба попали в плен к оккупантам в мае 2022 года, когда выходили из "Азовстали".

Николай Гриценяк вернулся домой во время обмена пленными 21 сентября 2023 года. Тогда в Украину вернули 215 украинских воинов, среди которых 108 защитников "Азовстали". Галина Федишин вернулась домой в результате обмена пленными 3 января 2024 года (всего в этот день обменяли 230 украинских военных и гражданских).

Воин сделал предложение любимой после ее освобождения из плена.
Воин сделал предложение любимой после ее освобождения из плена/ Facebook Сергей Волынский
Воин сделал предложение любимой после ее освобождения из плена.
Воин сделал предложение любимой после ее освобождения из плена/ скрин

Смотрите видео романтического признания военного своей возлюбленной:

Обмен пленными 3 января 2024 года

Напомним, 3 января из российского плена вернулись 230 украинских военных. В Украину вернулись защитники Мариуполя, острова Змеиный, бойцы из Азовстали, пограничники и другие. Также появилось трогательное видео с моментом прибытия военных.

Сеть растрогало видео, как военный впервые позвонил родным после возвращения из плена. Мама украинского защитника узнала о возвращении своего сына прямо в момент, когда тот только вышел из автобуса. При этом сын больше волновался не о себе, а о маме, и просил ее не плакать, потому что знал, что ей нельзя волноваться.

Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, что одного из военных в российском плену подвергли пыткам. Также он отметил, что Россия неоднократно "сворачивала" списки со своими пленными.

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